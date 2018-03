Haasi vormeliboss lükkas konkurentide süüdistused tagasi

Haasi vormel-1 meeskonna juht Gunther Steiner lükkas tagasi konkurentide süüdistused, mille kohaselt olevat nende tiimi tänavuse hooaja masin koopia eelmise aasta Ferrari vormelist.

Sellise süüdistusega on esinenud nii Red Bulli tiimi juht Christian Horner, McLareni sõitja Fernando Alonso kui ka Force India meeskond, kirjutab BBC.

F1 reeglite kohaselt tuleb igal tiimil endal oma vormel disainida ning Steineri sõnul ongi Haas seda teinud. Ka Rahvusvaheline Autoliit (FIA) andis hooaja avaetapi eel Haasi tiimile startimiseks rohelise tule.

FIA F1 direktor Charlie Whitingu sõnul ei tunne autoliit mingit muret Ferrari ja Haasi meeskonna sidemete pärast: "Teame täpselt, mis Haasi ja Ferrari vahel toimub, see kõik on täiesti seaduslik. Eelmisel aastal tundis üks meeskond muret, kuid hetkel pole me näinud midagi sellist, mille üle muretseda."

Konkurendid on Haasi suhtes väga kriitilised, sest nad on teinud uuele hooajale üllatavalt hea stardi. Haasi sõitjad Kevin Magnussen ja Romain Grosjean said Austraalia GP kvalifikatsioonis vastavalt kuuenda ja seitsmenda koha ning olid põhisõidus katkestamise eel 4. ja 5. kohal. Mullu oli Haas meeskondlikus arvestuses alles kaheksas ja Grosjean individuaalses arvestuses tiimi parimana 13.

Grosjean 2018. aastal Haasi masinaga ja Vettel 2017. aastal Ferrariga: