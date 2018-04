Haasi mehaanikud hakkavad Bahreini GP treeningutel vatti saama

Haasi vormel-1 tiimipealik Günther Steiner kinnitas, et paneb oma mehaanikud Bahreini GP treeningute ajal topeltkoormusega boksipeatusi harjutama.

Just boksitiimi käpardlikkus sai Haasile saatuslikuks avaetapil Melbourne'is, kus nende sõitjad Romain Grosjean ja Kevin Magnussen katkestasid neljandalt ja viiendalt kohalt.

Esimesel peatusel jäeti korralikult kinnitama Magnusseni vasak tagumine ratas ning seejärel Grosjeani vasak esimene. Steiner näeb lisatreeningus ainsat võimalust tulevikus taoliste vigade vältimiseks.

"Tegime tiimina vigu. Meil oli autoga liiga palju tegemist, et treenimiseks aega ei jäänudki. Tähtis on enne sõitu boksipeatust piisavalt harjutada, et me sõidu eel kõikides aspektides valmis oleksime," ütles Steiner väljaande Motorsport Week vahendusel.

"Eelmise aasta teisel poolel olid meil ühed parimad boksipeatused. Me suudame seda. Arvan, et Austraalias nägime treeningu puudumise tulemust. Igatahes selliseid asju juhtub. Sellest tuleb üle olla ja edasi liikuda."

Bahreini GP sõidetakse järgmisel pühapäeval.