FOTOD: Vettel möödus boksipeatusega Räikkönenist ja võitis Monaco GP

Räikkönenile sai saatuslikuks Vettelist 0,3 sekundit aeglasem boksipeatus. Lisaks hoiti Vettelit paar ringi soomlasest kauem rajal, mille jooksul jõudis ta korra parandada võistluste kiireimat ringi. Räikkönenile jäid aga ette ringiga maha jäänud sõitjad.

13. kohalt alustanud Lewis Hamilton (Mercedes) lõpetas seitsmendal kohal, teine Mercedese piloot Valtteri Bottas oli neljas. Viienda koha sai Max Verstappen (Red Bull), kuuenda Carlos Sainz (Toro Rosso). Punkte teenisid veel Romain Grosjean (Haas; 8.), Felipe Massa (Williams; 9. ) ja Kevin Magnussen (Haas; 10.).

Rajal käis korra ka turvaauto, kuna Pascal Wehrleini Sauber oli enne tunnelit jäänud kahe ratta peale rajapiirde äärde külili seisma. Sakslase tõukas kummalisse asendisse Fernando Alonsot McLarenis asendanud Jenson Button.

Wehrlein in the barrier on his side. Safety Car deployed. pic.twitter.com/69Z3NKsS4y— Valmar Viisel (@paddocknews) May 28, 2017