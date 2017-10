FOTOD | Verstappen teenis Malaisias karjääri teise etapivõidu, Vettel tõusis viimaselt kohalt neljandaks

Teiseks tuli Verstappenile üsna varakult esikoha loovutanud Lewis Hamilton (Mercedes), kolmandaks Daniel Ricciardo (Red Bull), kes pidi viimastel ringidel tõrjuma rivi lõpust startinud Sebastian Vetteli (Ferrari) rünnakuid.

MM-sarja üldjärjestus: 1. Hamilton 281 punkti, 2. Vettel 247, 3. Bottas 222.

Hooaja lõpuni jääb veel viis etappi. Järgmisel nädalavahetusel sõidetakse juba Jaapanis Suzuka ringrajal.

Malaisia GP lõppjärjestus:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Daniel Ricciardo (Red Bull)

4. Sebastian Vettel (Ferrari)

5. Valtteri Bottas (Mercedes)

6. Sergio Perez (Force India)

7. Stoffel Vandoorne (McLaren)

8. Lance Stroll (Williams)

9. Felipe Massa (Williams)

10. Esteban Ocon (Force India)

11. Fernando Alonso (McLaren)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Romain Grosjean (Haas)

14. Pierre Gasly (Toro Rosso)

15. Joylon Palmer (Renault)

16. Nico Hülkenberg (Renault)

17. Pascal Wehrlein (Sauber)

18. Marcus Ericsson (Sauber)

Katkestajad: Kimi Räikkönen (Ferrari), Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso)

F1 Malaisia GP

Stroll: "Kummaline intsident. Ma sõitsin väga aeglaselt boksi poole. Võidusõit enam ei käinud, seega see polnud kummaltki poolt tahtlik. Ta tuli mulle ette, nagu sõidaks endiselt võidu. Kõik juhtus nii kiiresti. Loodame, et kohtunikud mingit otsust ei tee."

"Ma läksin trajektoorist välja, et pisut kummi üles korjata. Ma arvan, et Lance tahtis sama teha, aga ei näinud, et ma olin juba seal," kommenteeris Vettel.

Verstappen: "Nägin, et Lewisel on auto pidamisega probleeme. Läksin rünnakule. Võita on uskumatu tunne." https://twitter.com/F1/status/914411736874307585

Strolli ja Vetteli intsident võetakse uurimise alla.

Wehrlein võtab Vetteli enda auto peale ja sõidutab boksiteele.

Aga midagi hullu on juhtunud Vetteliga! Stroll sõitis pärast finišit sisse, Vettelil on üks ratas katusel. https://twitter.com/Liedje87/status/914408680451387392

Verstappeni karjääri teine etapivõit on tõsiasi. Hamilton teine, Ricciardo kolmas, Vettel neljas, Bottas viies, Perez kuues, Vandoorne seitsmes...

Viimane ring...

Ricciardole antakse raadio teel teada, et Vettel hoiab juba rehve ja kolmas koht on vormistamise küsimus. https://twitter.com/F1/status/914406798744047616

Vetteli ja Ricciardo vahe on kärisenud kolmele sekundile. Sakslane "peab leppima" neljanda kohaga. 4 ringi jäänud.

49/56 Lõpuks sai mööda ja vahe Ricciardoga on taas alla ühe sekundi.

Vettel näitas ennast juba, aga Ricciardo säilitas hilise pidurdamisega koha. Seitse põnevat ringi veel minna.

Ringiga maha jäänud Alonso ei taha Vettelit mööda lasta. Sakslane: "Kamoon Alonso! Ma arvasin, et sa oled parem sõitja."

Kui Vettel Ricciardost mööda saab, suureneb Hamiltoniga vahe kolme puntki võrra 31 silmale. Muidu suureneks kuue võrra.

Eerc: See et Räikkönen "katkestama" pidi oli Ferrari sisetöö. Üks korralik sõidumees, hea masinaga vähem primadonna Vettelil ees. Vettelil nii lihtsam, päris kohutav.

47/56 Hamilton jääb liider Verstappenist maha 9,3 sekundit, Ricciardo kaotab Hamiltonile 8,4-ga.

46/56 Vettel on Ricciardost sekundi kaugusel!

Räikköneni kommentaar BBC-le: "Ei tea täpselt, mis juhtus. Olen kindel, et leiame vea hiljem üles. Mehaanikud ei teinud midagi valesti. Auto töötas eile perfektselt nagu terve nädalavahetuse, kuid ühtäkki ilmnesid meil tühja koha pealt probleemid. Vahel nii lihtsalt juhtub. Pettumus on suur, aga kedagi süüdistada pole." (Foto: AP/Scanpix)

42/56 Ricciardo ja Vetteli vahe on 5,1 sekundit. Poodium on igatahes reaalne.

40. ringil oli seis selline: Vettel oli Hamiltonist 14 sekundit maas ning näitas 1,7 sekundit kiiremat ringiaega. 17 ringi jäi tol hetkel sõita. Kas läheb veel põnevaks?

1.34,218! Vettel sõidab Malaisia raja rekordi. Eelmine rekord 1.34,223 kuulus 2004. aastast Juan Pablo Montoyale (Williams).

Joylon Palmer toob rajale kollased lipud. Renault kisub kahtlaselt vasakule. Kokkupõrkes Magnusseniga tuleb ka piruett. https://twitter.com/CautionClock20/status/914401055483539456

36/56 TOP 10: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Ricciardo, 4. Vettel, 5. Bottas, 6. Perez, 7. Vandoorne, 8. Stroll, 9. Massa, 10. Ocon.

Ferrari pole samal ajal veel Kimi auto probleemile jälile jõudnud. Pärast kvalifikatsiooni nad seda avastada ei saanud, sest auto pandi ju kohe parc ferme'sse. https://twitter.com/Gianludale27/status/914397869226041344

34/56 Alonso ja Magnusseni heitlus 13. kohale - taanlane muutis reeglitevastaselt trajektoori ja oli Alonsot rajalt välja surumas. "Milline idoot!" ütles Alonso. Positsioonid siiski ei muutunud - hispaanlane jäi 13-ndaks. "Mida ta teeb?" küsis ka Magnussen. https://twitter.com/svetformule/status/914399568309182465

Vettel sõitis vahepeal välja tänase päeva kiireima ringiaja: https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/914397890189152256

32/56 Kolmandal kohal sõitva Ricciardo masina põhja all on tükk lahti, mis viskab kõvasti sädemeid üles. https://twitter.com/F1/status/914401016828874752

31/56 Carlos Sainz (Toro Rosso) peab mootoriprobleemi tõttu katkestama.

Sepangi raja ääres on näha ka Eesti lippu!

Vettel käis boksis ja langes kuuendaks, Perezi selja taha, Sainzi ette. Perez pole veel boksis käinud.

Viasat Sport Balticul on pilt kadunud. Tähendab see äikest?

27/56 Hamilton tegi kiire peatuse ja jäi täpselt Bottase-Vetteli ette kolmandale kohale. Verstappen juhib hetkel Ricciardo ees.

Kollased lipud rajal. Ocon esimeses kurvis pirueti teinud. Aga saab jätkata, langedes Massa selja taha 12-ndaks. Kordus näitab, et põrkas Sainziga kokku. Sainz sõitis talle rattasse.

23/56 Esimesed kaheksa meest pole veel boksis käinud: Verstappen, Hamilton, Ricciardo, Bottas, Vettel, Perez, Alonso, Sainz

21/56 Vettel on tõustnud viiendaks! Bottas on viie sekundi kaugusel. https://twitter.com/F1/status/914394420736380928

Taevas kisub Sepangi raja kohal tumedaks. Kas näeme täna veel vihma? Oleks hirmus põnev!

17/56 Vettel näitab Hamiltonist olulisemalt kiiremaid ringiaegu. Verstappen endiselt juhtimas, Hamilton teine, Ricciardo kolmas, Bottas neljas. Vettel kuues.

14/56 Vandoorne läks boksi, Vettel on kuues. Kuue sekundi kaugusel on Perez.

12/56 Boksipeatuste trall on alanud. Vettel on tõusnud hetkeks kaheksandaks. Massa langes peatusega 16-ndaks. Võimalik, et Vettel ja Hamilton võivad ka rajal peagi kokku saada, kui britt boksi tuleb.

Vettel võttis samal ajal sisse kümnenda koha ja pani osavalt Alonsol ukse kinni.

10/56 Magnussen on samuti võetud ja Vettel on juba üheksas. Massa on kahe sekundi kaugusel. Pilt enne sakslase möödasõite: https://twitter.com/F1/status/914388771323379713

9/56 Ricciardo võtab põnevas lahingus sisse Bottase koha! Bottasel tundub midagi viga olevat, vahe on juba väga suur.

6/56 Järjestus: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Bottas, 4. Ricciardo, 5. Vandoorne, 6. Perez, 7. Stroll, 8. Massa, 9. Magnussen, 10. Alonso, 11. Vettel. Vettel on päris pikalt jäänud nüüd Alonso taha sõitma.

3/56 Vettel on tõusnud 11-ndaks. Hamilton tundis raadio teel muret, kaugel sakslane on.

Verstappen möödub Hamiltonist! Uskumatu manööver! https://twitter.com/F1/status/914387086895132673

Räikkönen on meie tänane esimene ja ainus katkestaja. Starti mees ei jõudnudki.

Sõitja: Vetteli tiitel on läinud. Peale tänast mingi 40+ punkti vahet, seal raske välja tulla Hamiltoni vastu. Tegi, mis see Ferrari tegi enda tiimi korraldustega, olgem ausad Raikoneni kotiti ikka normaalselt, aga sellest ei piisa.

Järjestus pärast esimest ringi: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Bottas, 4. Ricciardo, 5. Vandoorne, 6. Perez, 7. Ocon, 8. Stroll, 9. Massa, 10. Magnussen. Vettel on tõusnud 13-ndaks!

Hamilton jäi liidriks, Verstappen teiseks, Bottas kolmandaks. Soomlane oli väga lähedal hollandlasest möödumisele. https://twitter.com/F1/status/914386117088116736

nm: Mingi maagia. Kuidagi maagiliselt jääb Räikkonnen alati kvalifikatsioonis alla Vettelile ja kui siiski juhtub mõnel korral ees olema, siis sõidu ajal toimuvad maagilised juhtumised, milles osaline pea alati tema suur sõber Vettel ning mille tõttu Räikkonen kaotab koaha või katkestab sootuks. Nüüd jällegi on autol midagi viga jne. Kui ma oleksin paranoiline ja ei usuks kokkustauumistesse, siis arvaks, et siin on kellegi karvane käsi mängus.

Start on antud!

Masinad läksid soojendusringile. Räikköneni teine stardikoht jääb sealt naastes tühjaks.

Räikkönen lükatakse garaaži! Katastroofiline nädalavahetus Ferraride jaoks. https://twitter.com/GritaSports/status/914384268012507136

Räikkönenil on stardi eel probleemid: jõudu pole ja aku on tühjapoolne. Näis, kas stardist üldse minema saab.

Grupipilt, enne kui kostüümid selga tõmmati. Foto: AP/Scanpix

Vetteli tulemused, kui mees on pidanud alustama tagumistelt kohtadelt: https://twitter.com/F1/status/914374067041525761