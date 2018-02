FOTOD | Talv saabus vormelirajale! Kas Barcelona testisõidul võetakse kasutusele lumerehvid?

Vormel-1 ametlike testisõitude paigas Barcelona sadas täna hommikuks maha paks lumi. Pealkirjas esitatud küsimusele vastates: ei, kindlasti mitte! Pirelli pole vormeliautodele veel lumerehve tootnud, mistõttu on tänaste testide algus teadmata ajaks edasi lükatud.

ESPN kirjutab, et Kataloonia ringrajal oodatakse ilmaolude paranemist. Ilmateate järgi peaksid tingimused päeva jooksul paremaks muutuma, aga kuna lisaks lumele kimbutavad Lõuna-Euroopat ka külmakraadid, on rada jäine. Vabalt võib juhtuda, et autosid täna rajale ei lastagi.

Praeguste teadete kohaselt ei juhtu Barcelona ringrajal enne kella 12.30 (Eesti aeg) midagi. Just sel kellaajal on ametnikud lubanud rohkem informatsiooni jagada.

On spekuleeritud, et vormelitiimidele eraldatakse järgmisel nädalal Barcelonas testimiseks üks lisapäev, kuid selle kasutamise eelduseks on kõikide meeskondade nõusolek, mida F1-s kunagi kerge saavutada pole. Piiratud testimisvõimalused omakorda võivad hooaja esimese etapi 25. märtsil Austraalias väga ettearvamatuks muuta.