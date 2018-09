Tegemist oli küll kinnise üritusega, kuid siiski jõudsid sealt mitmed fotod avalikkuse ette, mis on hakanud nüüd aktiivselt internetiavarustest ringlema, kirjutab Autosport.

2021. aastal soovitakse vormel-1 sarjas vastu võtta mitmeid reeglimuudatusi, et sõidud muutuksid põnevamateks. Esitlusel avaldati fotod tulevasest Ferrari vormelist. Uued vormelid peaksid olema sensiest turvalisemad.

Vormelite väljanägemise puhul on tegemist siiski veel spekulatsiooniga, kuna ühtegi ametlikku kinnitust selles osas ei ole sarja õigusi omav Liberty Media veel avalikkuse ette toonud.

F1 engage fans lovely evening of Tech Talk hearing Ross Brawn and Mario Isola Head of Car Racing share tyres and future of sport @pirellisport #singaporegp #bestfans @F1nightrace @F1 pic.twitter.com/3EEunuPQNC

Despite the simpler bodywork, the 2021 #f1 Brawn concept does have vanes behind the front wheels, to clean up the turbulent wake they leave, which should improve overtaking. An idea I put forward some time ago via @DRIVETRIBE https://t.co/lmBe7ZzXON