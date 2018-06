FOTOD | Prantsusmaa GP algas Bottase ja Vetteli kokkupõrkega ja lõppes Hamiltoni kindla võiduga

Turvaauto kutsuti rajale juba esimese paari kurvi möödudes, kui kokkupõrke tagajärjel jäid rajal äärde Esteban Ocon (Force India) ja Pierre Gasly (Toro Rosso). Samuti sõitis Sebastien Vettel (Ferrari) tagant sisse Valtteri Bottasele (Mercedes), lõhkudes enda esitiiva ja soomlase vasakpoolse tagumise rehvi.

Vettel langes boksis käiguga 15-ndaks, kuid lõpetas sõidu viiendal kohal, olles teise peatusega ära kandnud ka avarii põhjustamise eest saadud 5-sekundilise karistuse. Bottas ületas finišijoone seitsmendana.

Verstappen tõusis teiseks juba stardiheitluse järel, Räikkönen möödus 13 ringi enne lõppu Daniel Ricciardost (Red Bull).

MM-sarja üldjärjestuses tõusis Hamilton 145 punktiga liidriks, Vettel on 131 silmaga teine, Ricciardo 96 punktiga kolmas ja Bottas 90 punktiga neljas.

F1 hooaeg jätkub juba järgmisel nädalavahetusel Austria GP-ga.

Vormel-1 Prantsusmaa GP

Hamilton veerebki virtuaalse turvaauto režiimiga rahulikult üle finišijoone ja tõuseb MM-sarja üldliidriks. Verstappen teine, Räikkönen kolmas, Ricciardo neljas, Vettel viies, Magnussen kuues, Bottas seitsmes, Sainz kaheksas, Hülkenberg üheksas, Leclerc kümnes.

Autod peavad 40 % kiirust vähendama. Nii ilmselt ka sõit lõpetatakse.

Kollased lipud. Lance Stroll jääb raja äärde. Tükid maas. Rehv läks tühjaks.

Kui nii jääb, on Hamiltonil üldarvestuses 145 ja Vettelil 131 punkti, Ricciardol 96 ja Bottasel 90.

Järgmisel sirgel võtab ära! Poodium tõotab täna tulla Hamilton, Verstappen, Räikkönen.

47/53 Räikkönen läks DRS-i alal möödumiskatsele, aga Ricciardo ei lasknud veel.

45/53 Ricciardo ja Räikköneni vahel võib veel viimasele poodiumikohale naginaks minna. Vahe on alla sekundi.

Muidugi! Vettel kandis boksis oma viiesekundilist karistust.

Vetteli peatus oli samuti üsna pikk, 9,1 sekundit seisuaega. Sakslane säilitas viienda koha.

40/53 Bottase boksipeatus venis pikaks, soomlane langes üheksandaks.

40/53 Räikkönen möödus Vettelist ja tõusis neljandaks.

15 ringi veel minna. Hamilton juhib, Verstappen teine, Ricciardo kolmas, Vettel neljas, Räikkönen viies, Bottas kuues.

36/53 Räikkönen käis boksis ja langes viiendaks Vetteli selja taha.

Ricciardo tunnustas Vettelit möödasõidumanöövri eest. Praeguseks on kohad jälle tagasi vahetatud.

34/53 Hamilton käis boksis ja langes Räikköneni selja taha teiseks (+3,4), aga peaks liidrikoha peagi tagasi saama. Verstappen on omakorda viie sekundi kaugusel.

31/53 Verstappen kurdab tiimile, et tal on rehvide vibratsiooniga suured probleemid. Grosjan sai esimesel ringil avarii põhjustamise eest 5-sekundilise karistuse.

Sergio Perez peab oma Force India boksis seisma jätma. Mootoriprobleem. Kolmas katkestaja täna Oconi ja Gasly kõrval.

29/53 Bottas möödus Leclercist ja tõusis kaheksandaks. Ricciardo käis boksis ja langes viiendaks Verstappeni ja Vetteli selja taha. Hamilton jätkuvalt liider, Räikkönen teine.

Sergei Sirotkin saab turvaauto rajal olles põhjendamatult aeglase sõidu eest 5-sekundilise ajakaristuse. Venelane sellest vaevalt eriti hoolib, sest ta sõidab hetkel viimasel ehk 18. kohal.

25/53 Bottas on tõusnud kümnendaks ja jälitab Leclerci.

26/53 Verstappen käis boksis ja langes neljandaks, kohe Vetteli ette.

23/53 Vettel on tõusnud viiendaks ja jälitab juba Räikköneni. Kahe Ferrari vahe on 18 sekundit.

Fernando Alonsole antakse tiimi poolt teada, et vihma on oodata 20 minuti pärast!

19/53 Vettel on juba kuues. Juhib Hamilton, järgnevad Verstappen, Ricciardo, Räikkönen ja Sainz. Telepilt näitab, et üks mõnus pirakas vihmapilv on lähenemas!

Top 10 17. ringi alguses: 1. Hamilton, 2. Verstappen (+3,7), 3. Ricciardo, 4. Räikkönen, 5. Sainz, 6. Magnussen, 7. Leclerc, 8. Vettel, 9. Grosjean, 10. Hülkenberg

14/53 Vettel on juba kaheksandaks tõusnud. Bottas ikka 12.

Vettel neelas ka Hülkenbergi alla ja tõusis kümnendaks. Perez ja Grosjean peaksid ka olema kohe-kohe kinni püütavad.

Vetteli ja Bottase avarii videos:

Vettel ja Bottas võivad varsti jälle kohtuda. Sakslane on 11., soomlane 12.

Hamiltoni edu Verstappeni ees on 2,6 sekundit. Hollandlane edestab oma tiimikaaslast omakorda 5,2 sekundiga. Räikköneni lahutab poodiumist 2,4 sekundit.

10/53 Räikkönen möödus Magnussenist ja Sainzist ning hoiab neljandat kohta. Hamilton juhib Verstappeni ja Ricciardo ees.

Vettel saab Bottasele otsasõidu eest 5 sekundit ajakaristust.

8/53 TOP 10: 1. Hamlton, 2. Verstappen, 3. Sainz, 4. Ricciardo, 5. Magnussen, 6. Räikkönen, 7. Leclerc, 8. Grosjean, 9. Perez, 10. Hülkenberg. Vettel on tõusnud 12-ndaks.

Kordused näitavad, et Vettel hoopis puksis Alonsot ja hispaanlane tegi pirueti. Vettel on 15., Alonso viimane ehk 18.

Esimeses ja teises sektoris olid korraks jälle kollased lipud, sest Alonso sõitis ühe kurvi otseks. Aga nüüd jälle rohelised.

6/53 Turvaauto on eest kadunud ja võidusõit võib jätkuda!

Pierre Gasly ja Esteban Oconi avarii on samuti uurimise all. Mõlemad mehed pidid katkestama. Turvaauto on ikka veel rajal.

Kohtunikud annavad teada, et Vetteli ja Bottase intsident on uurimise all.

Kordused näitavad, et Vettel sõitis Bottasele rehvi sisse.

Bottas longib boksi katkise rehviga.

Hamilton juhib, kaks kohta tõusnud Verstappen on teine, neli kohta tõusnud Sainz kolmas. Ricciardo neljas, Magnussen viies, Leclerc kuues.

Ocon on keset rada seisma jäänud, tükid taga. Sellepärast ka turvaauto.

Sebastian Vettelit ootab boksis uus esitiib, üks Toro Rosso (Pierre Gasly) suitses samuti raja ääres.

Turvaauto tuleb!

Bottas tegi esimestes kurvides pirueti!

Start on antud!

Masinad läksid soojendusringile.

Ja muidugi sõjalennukite ülelendu:

Stardi eel pakuti publikule dessantväelaste sõud.

Praegu ei ole vihmast küll haisugi.