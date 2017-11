FOTOD | Mercedeste vahel naginaks ei läinud: Hamilton kinkis hooaja viimase etapi võidu Bottasele

Hamilton oli Bottasest korduvalt vähem kui sekundi kaugusel, kuid erilist soovi möödasõiduks välja ei näidanud.

Kolmanda koha võttis tänavune MM-sarja teine mees Sebastian Vettel, neljanda Kimi Räikkönen (mõl Ferrari). Viimane tõusis punktitabelis neljandaks, sest Daniel Ricciardo (Red Bull) jättis masina hüdraulikarikke tõttu raja äärde.

Esikümnesse mahtusid veel Max Verstappen (Red Bull), Nico Hülkenberg (Renault), Sergio Perez (Force India), Esteban Ocon (Force India), Fernando Alonso (McLaren) ja karjääri viimase etteaste F1-s teinud Felipe Massa (Williams).

MM-sarja lõppseis: 1. Hamilton 363 punkti 2. Vettel 317, 3. Bottas 305, 4. Räikkönen 205, 5. Ricciardo 200, 6. Verstappen 168, 7. Perez 100, 8. Ocon 87, 9. Sainz 54, 10. Hülkenberg 43.

Konstruktorite karikas: 1. Mercedes 668, 2. Ferrari 522, 3. Red Bull 368, 4. Force India 187, 5. Williams 83, 6. Renault 57, 7. Toro Rosso 53, 8. Haas 47, 9. McLaren 30, 10. Sauber 5.

Stardirivi:

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

4. Daniel Ricciardo (Red Bull)

5. Kimi Räikkönen (Ferrari)

6. Max Verstappen (Red Bull)

7. Nico Hülkenberg (Renault)

8. Sergio Perez (Force India)

9. Esteban Ocon (Force India)

10. Felipe Massa (Williams)

11. Fernando Alonso (McLaren)

12. Carlos Sainz jr (Renault)

13. Stoffel Vandoorne (McLaren)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Lance Stroll (Williams)

16. Romain Grosjean (Haas)

17. Pierre Gasly (Toro Rosso)

18. Pascal Wehrlein (Sauber)

19. Marcus Ericsson (Sauber)

20. Brendon Hartley (Toro Rosso)

Abu Dhabi vormel-1 etapp

Räikkönen neljas, Verstappen viies, Hülkenberg kuues, Perez seitsmes, Ocon kaheksas, Alonso üheksas, Massa kümnes. Esimesena jäi punktidelt välja Grosjean.

FINIŠ: Valtteri Bottas võtabki karjääri kolmanda etapivõidu tänavuste Venemaa ja Austria GP kõrvale. Hamiltonile teine, Vettelile kolmas koht.

3 ringi lõpuni. Hamilton jääb Bottasest maha 3,2 sekundit. Vettel kolmas, Räikkönen neljas. Esikümnes veel Verstappen, Hülkenberg, Perez, Ocon, Alonso, Massa.

50/55 Hamilton on korduvalt olnud Bottasel DRS-i ulatuses ehk vähem kui sekundi kaugusel, kuid ei taha seda võitu kohe üldse. https://twitter.com/F1/status/934791200254693381

46/55 Bottas ja Hamilton täna enam võidu ei sõida. See on selge. Vahe on ikka 1,5. Kui Hamilton oleks tahtnud, oleks ta juba ammu möödas.

42/55 Vettel enam Mercedese duole mingit ohtu ei kujuta. Vahe juba 20,1 sekundit. Neljandal kohal sõitev Räikkönen peab veel kaitsma oma positsiooni Verstappeni ees (+2,9).

Praeguse seisuga oleks MM-sarja järjestus selline: 1. Hamilton 361, 2. Vettel 317, 3. Bottas 305, 4. Räikkönen 205, 5. Ricciardo 200

38/55 Bottase edu Hamiltoni ees jätkuvalt alla kahe sekundi. Vettel kaotab Hamiltonile kolmandana 18,1, Räikkönen on poodiumist 10,9 sekundi kaugusel.

32/55 Carlos Sainzil (Renault) on ratas lahti ja jääb raja äärde. TOP 5: 1. Bottas, 2. Hamilton, 3. Vettel, 4. Räikkönen, 5. Verstappen. Hülkenberg (Renault) on kuues kuuendaks tõusnud. https://twitter.com/SkySportsF1/status/934783813112291328

28/55 Hamilton on Bottase kinni püüdnud ja sõidab praegu soomlasest selgelt kiiremini. Kas läheb üldse võidusõiduks või lastakse Bottasel esikohal kruiisida?

27/55 Hetkeseis: 1. Bottas, 2. Hamilton, 3. Vettel, 4. Räikkönen, 5. Verstappen, 6. Ocon, 7. Sainz, 8. Hülkenberg, 9. Perez, 10. Grosjean. Hamilton paugutas vahepeal päeva kiireima ringiaja.

25/55 Hamilton nüüd samuti boksis käinud. Sees pole veel käinud esikümnest Esteban Ocon. Bottas uuesti liider. Vahe Hamiltoniga on 2,2. Vettel kaotab teisele kohale 9,2, neljas mees Räikkönen tiimikaaslasele omakorda 9,1.

24/55 Bottas tegi vahepeal boksipeatuse, liidriks tõudnud Hamilton pole veel sees käinud.

Räikkönen tõuseb MM-punktitabelis sellega neljandaks.

21/55 Vettel tegi ka peatuse ära ja jäi Ricciardo ette. RICCIARDO KATKESTAB! Red Bull lagunes koost ja jäi murule. Hüdraulikarike. Teises sektoris kollased lipud. Tänase päeva esimene katkestaja. https://twitter.com/jas0nsg/status/934779297360834565

20/55 Ricciardo säilitas boksipeatusega neljanda koha. Esikolmik pole veel boksis käinud. Vettel edestab Ricciardot 27 sekundiga, Räikkönen kaotab austraallasele 3,7-ga.

19/55 Hülkenbergi boksipeatus ebaõnnestus. Ta pidi veel 5 sekundit karistuseks seisma, enne kui rehve vahetada võis - mehaanikud käperdasid ära. Langes viiendalt kohalt 11-ndaks. Konstruktorite karikat arvestades (Renault peab Toro Rosso ees kaitsma kuuendat kohta) väga valus õnnetus.TOP 5: Bottas, Hamilton, Vettel, Ricciardo, Räikkönen.

Kollased lipud kolmandas sektoris. Gasly teeb 14. kohal sõites pirueti ja kukub kolme koha võrra.

16/55 Räikkönen tuleb viiendalt kohalt boksi ja langeb seitsmendaks Oconi ja Verstappeni ette. Bottas jätkuvalt liider, Hamilton teine, Vettel kolmas, Ricciardo neljas.

15/55 Verstappen (6. koht) teeb esimese boksipeatuse ja langeb üheksandaks Massa ette, Oconi selja taha.

12/55 Grosjean võtab koha tagasi. Ilmselt läheb prantslane nüüd oma teed Sainzi suunas. Stroll keerab boksi.

7/55 TOP 10: 1. Bottas, 2. Hamilton, 3. Vettel, 4. Ricciardo, 5. Räikkönen, 6. Verstappen, 7. Hülkenberg, 8. Perez, 9. Ocon, 10. Massa.

6/55 Bottase edu Hamiltoni ees on vaid 1,3 sekundit, Vettel jääb Bottasest omakorda maha 2,3 sekundiga. Ricciardo kaotab Vettelile 2,051.

3/55 Esikohal kihutav Bottas sõidab kiireima ringi 1.43,166.

2/55 Esimesed 12 meest pole stardiga võrreldes positsioone muutnud. https://twitter.com/F1/status/934771347510702082

Bottasest sai eile esimene soomlane, kes võtnud alates 2006. aastast kaks järestikust kvalifikatsioonivõitu. Eelmine mees oli mõistagi Räikkönen. Mercedes laseb täna eeldatavasti Bottasel ja Hamiltonil võidu sõita.

