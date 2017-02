Viimastel aastatel F1 sarja valitsenud Mercedese meeskond tõi täna Silverstone'i ringrajal esmakordselt avalikkuse ette oma 2017. aasta mudeli W08.

Esimesena võis rooli istuda ning sellega fotograafidele ja filmimeestele näidissõidu teha Hamilton, pärastlõunal sai käe valgeks ka Valtteri Bottas, kes asendab Mercedeses karjääri lõpetanud Nico Rosbergi.

"Sellega sõita on uskumatu tunne! Esiteks olen väga uhke, et selles meeskonnas jätkan. Eile nägime kõik autot esimest korda - see on kõige detailiderohkem masinavärk, mis ma kunagi vormel ühes olen näinud," rääkis Hamilton. "Auto tundub ilmselgelt laiem ja esirehvid lausa hiiglaslikud. Haardejõud on juba päris suur isegi nendes külmades tingimustes."

Talvised testisõidud algavad kõikidel F1-meeskondadel 27. veebruaril. Esimene etapp sõidetakse Austraalias 20. märtsil.