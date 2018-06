FOTOD | "Küll on tore, et pileti eest maksime..." Esimesed vabatreeningud näitasid üle 28 aasta vormel-1 võõrustava Paul Ricardi ringraja suure nõrkuse kohe kätte

Kuigi ringraja enda kompleksi kuulub muuhulgas näiteks lennuväli, on hetkel selle juurde viimas vaid üks maantee, mis on aga raja äärde sõitvatest inimestest totaalselt umbes. Mitmed fännid ja ajakirjanikud on sotsiaalmeediasse postitanud pilte sellest, kuidas nad esimest vabatreeningut autost jälgima pidid, sest ummiku tõttu ei jõudnud nad õigeks ajaks pärale.

Empty grandstands at Paul Ricard as 65,000 people are stuck in traffic on the single road in and out of the track. #frenchGP pic.twitter.com/Mw0qRD5dRb