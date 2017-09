FOTOD JA VIDEO | Vetteli, Räikköneni ja Verstappeni pressikonverentsil Malaisias kismaks ei läinud

Kui vormel-1 sarja ametlikul kodulehel eile välja hõigati, et neljapäeval istuvad Malaisias pressikonverentsi laua taha eelmise sõidu peategelased Kimi Räikkönen, Max Verstappen ja Sebastian Vettel, võis oodata teravat sõnasõda. Tegelikkuses kakluseks ei läinud.

Soomlane, hollandlane ja sakslane põrkasid kokku Singapuri GP stardis ning pidid kõik katkestama. Paljud süüdistavad juhtunus just Vettelit.

"Ma ei arvan, et sellest peaks rääkima. Selliseid asju juhtub. Mis sa teha saad?" alustas Vettel.

"Kui meil oleks autoga suurem probleem või ma oleksin teinud suure vea - kui ma saaksin midagi teha või millelegi kiirelt raegeerida, tagamaks, et seda rohkem ei juhtu -, oleks lugu teine. Aga asjalood on sellised, et me pole vaid ühte sõitu lõpetanud ning kindlasti ei tulnud see kasuks, et Lewis [Hamilton] just sellel sõidul palju punkte sai, aga nii need asjad käivad."

"Kahtlemata oleksime me kõik kolmekesi tahtnud näha teistsugust sõitu, aga esmajärjekorras tahame me võidu sõita ning seda me Singapuri tegema läksime. Kahjuks ei jõudnud meist keegi kuigi kaugele," lisas ta.

Vetteli sõnul ei mõjuta juhtunu pikas perspektiivis tema mõttemaailma. "Iga start on erinev. Sa võid Singapuri oma vaadata uuesti ja uuesti, aga sellest ei muutu midagi. Esiteks on see läbi ja teiseks ma leian, et meil kõigil oli ebaõnne. Olles seda öelnud, olen ma päris kindel, et ma ei saa teile öelda, mis mul järgmine kord stardist lahkudes mõtteis on. Ma ei mõtle kunagi eelmistele sõitudele ning olen kindlasti fokusseeritud sellele, mida ma pühapäevases stardis saaks teha."