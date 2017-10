FOTOD JA VIDEO | Stroll sõitis Vetteli auto pärast finišit sodiks, mehed pääsesid karistuseta

Vormel-1 Malaisia GP sai kummalise lõpu. Viimaselt kohalt neljandaks kihutanud Sebastian Vettel teenis fännidelt päeva sõitja autasu, kuid jäi ise pärast finišit jalameheks.

Ferrari piloodile sõitis külje pealt sisse Lance Stroll (Williams), lõhkudes Vetteli auto tagaosa ja tagumise vasaku ratta. Kohtunikud teatasid hiljem, et kumbagi meest ei karistata.

"Ma läksin trajektoorist välja, et pisut kummi üles korjata. Ma arvan, et Lance tahtis sama teha, aga ei näinud, et ma olin juba seal," kommenteeris Vettel.

Stroll: "Kummaline intsident. Ma sõitsin väga aeglaselt boksi poole. Võidusõit enam ei käinud, seega see polnud kummaltki poolt tahtlik. Ta tuli mulle ette, nagu sõidaks endiselt võidu. Kõik juhtus nii kiiresti. Loodame, et kohtunikud mingit otsust ei tee."

Kardetakse, et enne Malaisia etappi mootorit vahetanud Vettel peab järgmisel sõidul Jaapanis taas stardirivi karistuse võtma käigukasti vahetuse tõttu.

Malaisia GP võitis Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamiltoni (Mercedes) ja Daniel Ricciardo (Red Bull) ees.