FOTOD | Hamilton võitis põneva Itaalia GP ja tõusis MM-sarja kolme punktiga juhtima

Perfektse stardi teinud Hamilton hoidis liidrikohta sisuliselt algusest lõpuni, loovutades selle Bottasele vaid kaheks ringiks boksipeatuste ajal. Teiselt kohalt startinud Lance Stroll (Williams) lõpetas sõidu seitsmendana, kolmandast stardiruudust alustanud Esteban Ocon (Force India) tõi tiimile kuuenda koha punktid.

Võimsa sõidu tegi Daniel Ricciardo (Red Bull), kes tõusis 18. stardikohalt sõidu lõpuks neljandaks ning pälvis fännide hääletusel ka päeva parima piloodi tiitli.

Kimi Räikkönen (Ferrari) säilitas viienda koha. Esikümne lõpetasid Felipe Massa (Williams), Sergio Perez (Force India) ja esimese ringi rehvipurunemise tõttu vahepeal viimaseks langenud Max Verstappen (Red Bull).

Ruudulippu ei näinud neli meest - Joylon Palmer (Renault), Stoffel Vandoorne (McLaren), Marcus Ericsson (Sauber) ja Fernando Alonso (McLaren). Kõik sõitsid boksi tehnilise rikke tõttu.

Järgmine etapp sõidetakse 17. septembril Singapuris. Hooaja lõpuni jääb seitse etappi.

MM-sarja üldjärjestus: 1. Hamilton 238 punkti, 2. Vettel 235, 3. Bottas 197, 4. Ricciardo 132, 5. Räikkönen 128, 6. Verstappen 67.

Konstruktorite karikas: 1. Mercedes 392, 2. Ferrari 348, 3. Red Bull 199, 4. Force India 103, 5. Williams 45, 6. Toro Rosso 40.

Itaalia vormel-1 etapp

MM-sarja üldjärjestus: https://twitter.com/F1/status/904337012844527617

Vettel tänas publikut itaalia keeles ja jätkas: "Oli lõbus sõit. Kulus aega, kuni ma autot usaldama hakkasin. Kuigi see sõit oli keeruline, olen kindel, et meil on väga tugev auto ja me teeme tugeva hooaja lõpu." https://twitter.com/F1/status/904337821250539521

Bottas: "Start oli keeruline, aga auto oli täna imeline. Puhas rõõm seda juhtida! Tiimile perfektne tulemus. Draamasid polnud." https://twitter.com/F1/status/904337351668891649

Hamilton: "Teate mis, mulle meeldib siin Itaalias (pärast seda, kui Ferrari fännid ta välja vilistasid). Tiim tegi imelist tööd, meie Valtteriga samuti. Mercedes on kahtlemata võimsam kui Ferrari. Meilegi jagub siin korralikult fänne." https://twitter.com/F1/status/904338369139879936

Ricciardo kuulutatakse päeva sõitjaks. https://twitter.com/F1/status/904335691303141377

Keset poodiumijuubeldusi lehvib publiku seas Eesti lipp!

Tänane esikümme: 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Vettel, 4. Ricciardo, 5. Räikkönen, 6. Ocon, 7. Stroll, 8. Massa, 9. Perez, 10. Verstappen. Esimesena jääb punktidest ilma Magnussen.

Wiliamsid pakuvad veel viimasel ringil tulevärki. Massa (8.) üritas Strollist (7.) mööduda, aga ei õnnestunud.

Viimane ring käimas. Hamiltonile koidab 59. GP-võit. Bottas teine, Vettel kolmas.

Ruudulipp lehvib. Nii jääb. https://twitter.com/F1/status/904333129619558400

Ericsson ja Alonso peavad auto boksi toimetama. Tehnilised rikked. Varem on katkestanud Vandoorne ja Palmer.

4 ringi jääb sõita. Hamilton juhib, Bottas teine, Vettel kolmas. Äsja kiireima ringi paugutanud Ricciardo jääb Vettelist maha 4,6 sekundit. Kas püüab kinni?

Magnussen kurdab, et Verstappeni möödumine oli hullumeelne ja seda tuleks karistada! Tiim lubas Charlie Whitinguga ühendust võtta. Juba on ka olukord uurimise all! https://twitter.com/F1/status/904331751820054528

47/53 Vahepeal viimaseks langenud Verstappen on tõusnud kümnendaks.

Bottas on veidi Hamiltonile järgi jõudnud (+3,5), aga britt vast juba kontrollib olukorda.

45/53 Vetteli ja Ricciardo vahe on 8,6 sekundit.

Kui Hamilton võidab ja Vettel jääb kolmandaks, tõuseb Hamilton 238 punktiga liidriks, Vettelile jääb 235.

Võimas graafika! Hamilton ja Bottas on kohad säilitanud, aga mis on toimunud tagapool!? https://twitter.com/F1/status/904328669845475329

Ricciardole öeldakse, et tema viimane ring oli sekund kiirem kui Vettelil.

Hamilton juhib Bottase ees 4,3 sekundiga.

41/53 Ricciardo möödub Räikkönenist ja tõuseb neljandaks! Vettel on veel 11 sekundi kaugusel. Tiim arvab, et tasub püüda. https://twitter.com/F1/status/904329407950712832

40/53 1. Hamilton, 2 Bottas, 3. Vettel, 4. Räikkönen, 5. Ricciardo, 6. Ocon, 7. Stroll, 8. Massa, 9. Perez, 10. Magnussen.

Alonso kuuleb raadiosidest, et Palmer on katkestanud: "Hästi!"

38/53 Ricciardo peatus õnnestub ideaalselt. Rajal langeb viiendaks Oconi ette. Super töö! Mees alustas 16. kohalt.

36/53 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Ricciardo, 4. Vettel, 5. Räikkönen, 6. Ocon, 7. Stroll, 8. Massa, 9. Perez 10. Magnussen.

35/53 Vandoorne (McLaren) katkestab jõuallika rikke tõttu.

33/53 Hamilton käis boksis (pehme seguga rehvid alla), Bottas liider.

Palmer peab hoopis tehniliste probleemide tõttu katkestama! Alonso ütleks selle kohta kindlasti "karma". https://twitter.com/F1/status/904326280547618816

29/53 Esiviisik pole veel boksis käinud: Hamilton, Bottas, Vettel, Ricciardo, Perez.

Kiireimad sektoriajad: https://twitter.com/F1/status/904323059724713984

26/53 Räikkönen möödub Oconist ja tõuseb kuuendaks.

25/53 Massa möödub Vandoorne'ist ja tõuseb üheksandaks.

Ricciardo möödub Perezist ja Massast ja võtab sisse neljanda koha. Viimane kaotas koha boksipeatusega.

Erx: Mercedeste kaksivõit tulemas. Hammertime see aasta!

Esikolmik ikka muutumata: Hamilton, Bottas (+4 sek), Vettel (+14 sek).

Tippkiirused: https://twitter.com/F1/status/904320325290262528

Stroll langeb peatusega 11. kohale, Räikköneni taha. Palmer peab viis sekundit boksis istuma (Alonsost möödumise eest). https://twitter.com/F1/status/904320937742491648

18/53 Räikköneni boksipeatus venib plaanitust pikemaks. Vasaku tagumise ratta lahtisaamisega oli probleeme. Soomlane langeb 11-ndaks.

17/53 Algab boksipeatuste trall. Ocon langeb peatusega kümnendaks.

Kvjat (Toro Rosso) on saanud Vandoorne'ist (McLaren) mööda ja on üheksas.

Alonso: "Palmer peab koha tagasi andma, ta tapab meie sõidu!"

14/53 Palmer (Renault) möödub Alonsost (McLaren) ja tõuseb 12-ndaks. Alonso kurdab, et mees lõikas šikaani.

Kuuendal kohal sõitev Räikkönen ei tunne end kurvide läbimisel kõige mugavamalt ega mõista, kuidas autot korda saada. Raadioühendus tiimiga oli väga närviline.

12/53 Hamilton endiselt juhtimas, Bottas teine, Vettel kolmas, Ocon neljas, Stroll viies, Räikkönen kuues, Massa seitsmes, Perez kaheksas, Ricciardo üheksas, Kvjat kümnes.

Verstappeni auto pärast rehvipurunemist. Hetkel on mees 20. kohal, viimane. https://twitter.com/F1/status/904315956482146304

Kuidas keegi seitsmendaks ringiks stardiga võrreldes kohti muutis... https://twitter.com/F1/status/904316543659646977

8/53 Vettel läheb DRS-iga Oconist mööda ja tõuseb Ferrari fännide ees kolmandaks!

Bottase ja Vetteli rattad käisid teisel ringil koos. https://twitter.com/F1/status/904315300702760963

5/53 1. Hamilton, 2. Bottas, 3. Ocon. Vettel möödus Strollist ja on neljas.

Strolli ja Massa intsident võetakse uurimise alla.

Verstappeni boksipeatus venib pikaks, vahetusse läheb ka esitiib. https://twitter.com/F1/status/904316683711651840

Vettel möödub Räikkönenist ja ajab taga Strolli ja Oconi.

Verstappenil puruneb rehv. Esikümnest väljas.

3/53 1. Hamilton, 2. Ocon, 3. Stroll, 4. Bottas, 5. Räikkönen, 6. Vettel, 7. Verstappen, 8. Massa, 9. Perez, 10. Magnussen. Stroll laseb kohe Bottase mööda.

Bottase ja Räikköneni vahel käib kõva andmine! Räikkönen jääb soomlaste duellis kaotajaks. Bottas jääb viiendaks, Räikkönen kuuendaks.

Räikkönen neljas, Bottas viies, Vettel kuues, Massa seitsmes, Verstappen kaheksas.

Hamilton jääb esimeseks, Stroll kolmas.

Ocon tõuseb stardiga teiseks! https://twitter.com/F1/status/904314836175257600

Masinad on soojendusringi teinud ja stardiks valmis! https://twitter.com/F1/status/904314210796142592