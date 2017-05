FOTOD: Hamilton võitis põneva Hispaania GP, poodiumil ka Vettel ja Ricciardo

Eilses kvalifikatsioonis sõitis kiireima ringiaja välja Lewis Hamilton (Mercedes), kes edestas napilt Ferrari sõitjat Sebastian Vettelit ning tiimikaaslast Valtteri Bottast.

MM-sarja üldliider Vettel pole sel hooajal veel esimese kahe seast välja jäänud - kas sakslase imeline seeria jätkub ka Kataloonia ringrajal?

Kvalifikatsioonis tegi suurepärase sõidu ka McLaren-Honda mees Fernando Alonso, kes suutis kirja saada seitsmenda aja, olles Mercedeste, Ferraride ja Red Bullide järel "ülejäänute" seast kiireim. Kas Alonso auto peab mehe kodurajal vastu või lõpeb hispaanlase võidusõit taas mõne kentsaka tehnilise rikke tõttu?

Võistlussõit algab Eesti aja järgi kell 15.

Kvalifikatsiooni tulemused:

64th pole for @LewisHamilton 👏

PROVISIONAL CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING

Hispaania GP

Lõppjärjestus: 1. Hamilton, 2. Vettel, 3. Ricciardo, 4. Perez, 5. Ocon, 6. Hülkenberg, 7. Wehrlein, 8. Sainz, 9. Kvjat, 10. Grosjean, 11. Ericsson, 12. Alonso, 13. Massa, 14. Magnussen, 15. Palmer, 16. Stroll. Katkestajad: Bottas, Vandoorne, Verstappen, RäikkönenMM-i üldseis: 1. Vettel 86 punkti, 2. Hamilton 73, 3. Bottas 63, 4. Räikkönen 49, 5. Verstappen 35, 6. Ricciardo 22. Konstruktorite karikas: 1. Mercedes 136, 2. Ferrari 135, 3. Red Bull 57.

Hamilton võitjana finišis! Vettel teine, Ricciardo kolmas.

58/66 Hamiltoni edu Vetteli ees on 4,3 sekundit ja aina suureneb. Ricciardo hoiab kinni kolmandast poodiumikohast.

50/66 Esikümme: 1. Hamilton, 2. Vettel, 3. Ricciardo, 4. Perez, 5. Ocon, 6. Hülkenberg, 7. Wehrlein, 8. Sainz, 9. Magnussen, 10. Kvjat.

Hamilton kurdab, et tagumised rehvid on üle kuumenemas.

Kohtunikud teatavad, et Vetteli ja Hamiltoni intsident stardisirgel sakslase boksist väljudes uurimise alla ei lähe.

Hamilton möödub Vettelist 45. ringil ja paugutab ka kiireima ringiaja! Sakslane raadios: "Mul polnud võimalustki." https://twitter.com/Formula2017/status/863743537187364864

Hamiltoni ja Vetteli võitlus: https://twitter.com/MaximeB92/status/863740844280602625

40/66 Bottase mootor kuumeneb üle ja soomlane jääb suitseva masinaga raja äärde! Ricciardo tõuseb kolmandaks.

37/66 Vettel käis boksis ja tõukas stardisirgel Hamiltoni kergelt rajalt välja! Sakslane jääb liidriks, aga uurimise alla see intsident kindlasti läheb.

36/66 Hamilton tuleb teiselt kohalt boksi. Valge triibuga rehvid (medium) vahetatakse kollaste vastu (hard). Säilitab koha, aga vahe Vetteliga käriseb 23,6 sekundile. Bottas on Hamiltonist 8,2 sekundi kaugusel.

35/66 Virtuaalne turvaauto! Vandoorne ja Massa põrkasid kokku. Esimene jääb raja äärde, teine jõuab boksi. https://twitter.com/F1/status/863739186175725569

27/66 Esikümme: 1. Vettel, 2. Hamilton, 3. Bottas, 4. Ricciardo, 5. Perez, 6. Ocon, 7. Wehrlein, 8. Hülkenberg, 9. Magnussen, 10. Sainz.

Hamilton sai 26. ringil Bottasest mööda. Vahe Vetteliga on 3,9 sekundit. Bottas tuleb lõpuks boksi.

25/66 Suurepärane tiimitöö Mercedesel. Hamilton on juba 3,5 sekundi kaugusel!

Vettel saab stardisirgel mööda. Võtab natuke muru pealt lisa, aga püsib rajal. https://twitter.com/F1/status/863735730450944001

Vettel on Bottase kätte saanud. Soomlane on Vettelit korralikult pidurdamas. Kas jõuab nii kaua pidurdada, kuni Hamilton järgi jõuab?

Hamilton küsib raadio teel, kui kaugel Vettel on. Vastuseks tuleb 7,5 sekundit. "Meil on kesmise seguga rehvid all. Küll meie võimalus hiljem tekib!" öeldakse talle.

22/66 Hamilton käis boksis ja langes 8 sekundiga Vetteli selja taha. Bottas hetkel liider 0,8 sekundiga Vetteli ees.

Mercedeste nii pikk boksipeatusega venitamine viitab sellele, et hõbenooled mängivad kahe peatuse peale. Ferrarid teevad ilmselt kolm.

17/66 Vettel langes boksipeatusega kolmandaks ning paugutas pärast seda kohe kiireima ringiaja. Peaks jääma liidriks ka pärast Mercedeste peatust.

15/66 Carlos Sainz üritas pärast boksipeatust Magnussenist muru pealt mööduda ning kaebas raadio teel, et Magnussen lükkas ta teelt välja. Kohtunikud uurivad... https://twitter.com/F1/status/863732004227080192

12/66 Vetteli edu Hamiltoni ees on 2,2 sekundit. Hamilton on viimase kahe ringiga pisut järgi võtnud.

Alonso ja Massa avarii, mistõttu hispaanlane esimesel ringil kruusa peale pidi sõitma, ei too samuti kohtunikelt mingeid karistusi.

8/66 Esikümme: 1. Vettel, 2. Hamilton, 3. Bottas, 4. Ricciardo, 5. Perez, 6. Ocon, 7. Hülkenberg, 8. Magnussen, 9. Sainz, 10. Grosjean.

Kohtunikud teatasid, et Verstappeni ja Räikköneni olukorrale karistusi ei järgne.

3/66 Vettel liider, Hamilton teine, Bottas kolmas. Alonso langes 7. kohalt 11-ndaks.

Verstappen jõuab boksi, Räikkönenil vedrustus puru ja jäi raja äärde seisma. Kohtunikud on intsidendi uurimise alla võtnud.

Esimeselt ringilt tullakse järjekorras: 1. Vettel, 2. Hamilton, 3. Bottas, 4. Ricciardo, 5. Perez, 6. Ocon.

Vettel möödus Hamiltonist ja tõusis liidriks! Räikkönen ja Verstappen käisid rattaidpidi kokku. Alonso sõitis kurvi otseks ja loovutas palju kohti.

Start on antud!

Masinad läksid soojendusringile.

Ilmainfo: https://twitter.com/F1/status/863723650414936068