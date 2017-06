FOTOD | Hamilton sai sündmusterohkel Kanada GP-l kindla võidu, Vettel neljas

Esimene ring 70-st oli vaevalt lõppenud, kui juba pidi rajale tulema turvaauto, sest esimeses kurvis olid kokku põrganud Felipe Massa (Wlliams) ja Carlos Sainz (Toro Rosso). Stardiga tõusis teiseks Max Verstappen (Red Bull), kes aga juba 11. ringil tehnilise rikke tõttu katkestama pidi.

Vettel langes stardiga neljandaks ning kaotas positsiooni eest võideldes tüki oma esitiivast. Boksipeatus langetas sakslase suisa 18-ndaks, kuid kuna sakslane rehve rohkem vahetama ei pidanud, õnnestus tal finišiks neljas koht tagasi võita.

Teiste seas pidi Vettelile 61. ringil koha loovutama ka Kimi Räikkönen, kelle sõidu rikkus esmalt kehv start - soomlane langes neljandalt kohalt seitsmendaks - ja siis käpardlikud Ferrari mehaanikud, kes tema auto seadistuse kaugjuhtimisega paigast keerasid.

Ebaõnne tähe alt pole õnnestunud vabaneda ka Fernando Alonsol (McLaren), kelle masinal kaks ringi enne lõppu mootor üles ütles. Kümnendal kohal sõitnud hispaanlane läks autost väljudes tribüünile rahva sekka, andes mõista, et rajal pole tal sel hooajal Honda jõuallikaga midagi teha.

MM-sarja üldjärjestus: 1. Vettel 141, 2. Hamilton 129, 3. Bottas 93, 4. Räikkönen 73, 5. Ricciardo 67, 6. Verstappen 45, 7. Perez, 8. Ocon 27.

First @MercedesAMGF1 1-2 of 2017

Vormel-1 Kanada GP

Lance Stroll saab kodupubliku ees kirja karjääri esimesed punktid. https://twitter.com/F1/status/873988326906372100

Ocon tiimile: "See ei ole aus." Prantslane viitas Force India tiimikorraldustele?

Perez viies, Ocon kuues, Räikkönen seitsmes, Hülkenberg kaheksas, Stroll üheksas, Grosjean kümnes.

Hamilton võtab Kanada GP-l kuuenda võidu. Bottas teine, Ricciardo kolmas.

Vettel on Perezist mööda saanud ja neljandaks tõusnud.

Alonso läheb publiku sekka! See vist on poliitiline avaldus?

Ei ole võimalik! Fernando Alonso jääb kolm ringi enne lõppu mootoririkke tõttu raja äärde. Hispaanlane oli võtmas ühte punkti.

Aga Vetteli auto ei liigu nii nagu peaks. Vahe Pereziga väheneb visalt.

Vettel saab Oconist mööda! Väike kontakt oli ja Ocon käib rajalt väljas. Perez neljas, Vettel viies, Ocon kuues. Neli ringi jäänud. https://twitter.com/F1/status/873986435866644480

Vettel on Force Indiad kätte saanud. Istub Oconi sabas. Viis ringi jäänud.

Räikkönen vastab sellisele teatele muidugi soomekeelse sõimuga.

Katastroof Ferrari tiimis! Räikköneni auto keerati kaugjuhtimisega tuksi. Raadio teel antakse soomlasele teada, et auto on boksist hetkel liiga kaugel, et õige seadistus tagasi keerata. Vaene Kimi! Kõigepealt Monte Carlo, nüüd see...

Telekordus näitab, et sõidab ühe kurvi otseks. Autol on ka mingid probleemid. Sektoriajad on jätkuvalt äärmiselt aeglased. Viimane ring 1.21.

Räikköneni viimane ringiaeg oli 1.18. Neli sekundit aeglasem kui Vettelil. Mis juhtus?

Vettel on Räikkönenist mööda saanud ja kiireima ringi 1.14,964 paugutanud.

Kümme ringi lõpuni. Põnevus on õhus vaid kolmanda koha heitluses. Perez (Force India) kaotab Ricciardole alla sekundi. Meeskonnakaaslane Ocon on kohe tema sabas.

Ferrari boksis väga ülevaid emotsioone pole. https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/873983562583879681

Daniil Kvjat (Toro Rosso) on tänane neljas katkestaja Massa (Williams), Sainzi (Toro Rosso) ja Verstappeni (Red Bull) kõrval. Jõuallikas ütles üles.

57/70 Hamilton juhib Bottase ees 13 sekundiga. Bottase ja Ricciardo vahe on 15 sekundit.

52/70 Tiim annab Vettelile teada, et umbes 8 ringi enne lõppu peaks sakslane kätte saama kolmiku Ricciardo-Perez-Ocon ja sekkuma kolmanda koha heitlusse.

50/70 Vettel teist korda boksis. Langeb kuuendalt kohalt seitsmendaks Hülkenbergi ette.

Publikut on Montrealis täismaja. Foto: AFP/Scanpix

Hamilton esikohal, Vettel seitsmes tähendab, et Hamilton vähendaks üldarvestuses kaotusseisu kuuele punktile.

42/70 Räikkönen käib boksis ja langeb viiendalt kohalt seitsmendaks.

Ferrari annab teada, et Vettel sõidab katkise autopõhjaga. https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/873976249328205824

33/70 Hamilton liider, Bottas teine (+9,582), Ricciardo kaotab kolmandana Bottasele omakorda 12 sekundit.

32/70 Hamilton tuleb lõpuks boksi ja jääb liidriks. Punane rehv alla. Ilmselt pole temalgi vaja rohkem boksis käia.

27/70 Bottas tuleb teiselt kohalt boksi. Samuti kollane rehv (soft) alla. Soomlane loodab samuti ühe peatusega piirduda. Langeb hetkeks kolmandaks, Ocon sõidab teisel kohal, Hamilton liider.

Red Bull on rajal ühe peatuse taktikaga. Ricciardole lähevad alla kohe kollase märgistusega rehvid. Austraallane langes kuuendaks. Juhib Hamilton Bottase ja Perez-Oconi ees.

18/70 Räikkönen langes boksipeatusega seitsmendaks. Monaco eest tehti tagasi? Esiotsa meestest esimene, kes rehve vahetas, kui Vetteli sunnitud peatus välja arvata.

Daniil Kvjat sai soojendusringi toppamise eest boksist läbisõidu karistuse.

14/70 Sõit on jälle täistuurid üles võtnud.

Max Verstappen katkestab sõidu teiselt kohalt tehniliste probleemide tõttu! Virtuaalse turvaauto režiim. https://twitter.com/F1/status/873968507347767296

10/70 Vettel kurtis raadio teel, et tal oli UUESTI esitiivast tükk välja kukkunud. Katastroofiline algus. Hea, kui täna üldse punktidele tuleb.

Esimese ringi avarii Massa silme läbi: https://twitter.com/RemiB69500/status/873966348329779201

Vettel käis boksis ja langes 18-ndaks.

5/70 Esikümme: 1. Hamilton, 2. Verstappen, 3. Bottas, 4. Vettel, 5. Ricciardo, 6. Perez, 7. Räikkönen, 8. Ocon, 9. Hülkenberg, 10. Kvjat.

Ai-ai! Räikkönen sõidab rattaga muru peale, kuid suudab auto siiski sirge hoida. Ühe koha peab loovutama.

4/70 Kohe, kui turvaauto rajalt ära tuleb, lendab Vetteli esitiivast suur tükk välja. Boksi külastamine näib vältimatu.

"Uskumatu. Ma ei saa üldse aru, mis juhtus," ütles Massa tiimile, kui Sainz talle tagant sisse oli sõitnud. Aga polnud tegelikult Sainzi süü. Keegi Haasi masinatest puksis hoopis Sainzi.

Kohutav algus Ferraridele. Vettel on langenud stardiga neljandaks, Räikkönen neljandalt kohalt kuuendaks.

Start on antud! Distantsi pikkus täna 70 ringi.

Hamilton jäi stardiga esimeseks, Verstappen tõusis teiseks!

Carlos Sainz ja Felipe Massa on juba kokku põrganud. Turvaauto kohe rajale. https://twitter.com/F1/status/873964512839258112

Daniil Kvjat ei saa kohe kohalt minema. Alustas soojendust teistest umbes 20 sekundit hiljem.

Rehvidelt on katted maas ja mehed stardivad soojendusringile.

Hümnile eelnes minutiline leinaseisak Londoni terroriohvrite mälestuseks: https://twitter.com/redbullracing/status/873960210372734978

Kanadas on kohal ka suurima Facebooki-jälgijaskonnaga naistennisist maailmas Eugenie Bouchard: https://twitter.com/Steadyrabby/status/873960297773617152