FOTOD | Ferraride katastroofiga alanud Singapuri etapil triumfeeris Hamilton

Esikohalt alustanud Vettel keeras ette teisel kohal olnud Max Verstappenile (Red Bull), kes omakorda põrkas kokku Räikköneniga. Soomlase Ferrari lendas seejärel sisse ka Vetteli masinale, mis seejärel viga sai ning paar kurvi hiljem sakslase samuti barjääridesse saatis.

Suur avarii mängis kaardid kätte MM-sarja üldliidrile Lewis Hamiltonile, kes sai kirja kindla võidu ning kasvatas oma üldedu Vetteli ees 28 punktini.

Teise koha sai Singapuris Daniel Ricciardo (Red Bull), poodiumi kolmandale astmele tõusis Valtteri Bottas (Mercedes).

UPDATED DRIVER STANDINGS @LewisHamilton now leads the championship by 28 points

MM-sarjas jääb veel sõita kuus etappi - Malaisias, Jaapanis, USA, Mehhikos, Brasiilias ja Araabia Ühendemiraatides.

Vormel-1 etapp Singapuris

Teine Ricciardo, kolmas Bottas, neljas Sainz, viies Perez, kuues Palmer, seitsmes Vandoorne, kaheksas Stroll, üheksas Grosjean ja kümnes Ocon.

Hamilton on esimesena finišis!

Alla viie minuti jäänud. Hamiltoni võitu ei tohiks enam midagi väärata.

Magnussen tuleb samuti lõplikult boksi.

Hülkenberg on samuti sunnitud katkestama ning püstitab sellega omakorda ka antirekordi - mitte keegi pole varem suutnud vormel-1 sarjas sõita 129 etappi ilma poodiumile jõudmata.

Tundub, et siiski pole - Ricciardolt uus rajarekord 1.46,999!

Hamilton on vaid paari ringiga suutnud Ricciardo ees sisse teha 4,3-sekundilise vahe. Tagant ähvardab Bottas - kas Ricciardo autoga on probleemid?

Hamilton, Ricciardo, Bottas, Sainz, Perez, Palmer, Vandoorne, Stroll, Grosjean, Hülkenberg on hetkel punktidel.

Ericssoni masin on nüüd viimaks teelt ära tõstetud ning sõit saab peagi jätkuda. Kahe tunni ajalimiidi täitumiseni on 27 minutit.

https://twitter.com/F1/status/909409891743358978

Ericssoni auto on endiselt keset rada. Mitte ükski kraana või masin pole sinna veel jõudnud.

https://twitter.com/F1/status/909408757272236032

Marcus Eriksson on suutnud end rajal tagurpidi pöörata. Turvaauto taas rajale!

Hamiltoni edu Ricciardo ees on üheksa sekundit, Bottas on juba 25 sekundi kaugusel. Kui midagi suurt ei juhtu, on esikolmik väga kindlalt paigas.

Hamilton sõidab nüüd Magnusseni aja omakorda 0,2 sekundiga üle. Mõni hetk tagasi ütles inglane, et on oma praeguste rehvidega väga rahul.

Magnussen sõidab slikiga välja 1.58,659, lüües seni Hamiltoni nimel olnud kiireimat ringi sekundiga! Sama rehv läheb alla ka paljudel teistel, liider Hamilton on endiselt vahepealsetega.

Magnussen! Ultrapehmed alla. Sõidetud 25 ringi 61-st.

Suur osa rajast on nüüd sisuliselt täiesti kuiv. Kes julgeb esimesena slikid alla panna?

Hamiltoni edu Ricciardo ees on 4,5, Ricciardo edu Bottase ees juba üle kaheksa sekundi. Sainz jääb neljandana esikolmikust maha juba üle kümne sekundi.

Bottas tõusis kolmandaks. Samal ajal käib Magnusseni, Oconi ja Massa vahel väga tuline heitlus 11. kohale.

Turvaauto tuleb nüüd rajalt ära. 14 ringi sõitmiseks on läinud pea 40 minutit!

Turvaauto on taas rajal!

Kvjat sõidab Magnussenist mööda, aga lõpetab paar kurvi hiljem rajapiirdes!

Rada on üha kuivamas.

Vetteli jaoks oli see esimene katkestamine viimase 19 sõidu jooksul.

Alonso jamad tulenesid ilmselt sellest, et stardiavariis oli ka temal oma osa - üks Ferraridest põrkas temaga kokku ning tema McLaren tegi seetõttu pirueti.

Alonso auto on taas probleemide küüsis ning hispaanlane on taaskord sunnitud katkestama.

Esimesed kuus on jätkuvalt paigas ning vahed üha suurenevad. Hamiltoni edu Ricciardo ees on üle nelja sekundi, ringi kohta on ta sekundi kiirem.

Hamiltoni vaatenurk avariile:https://twitter.com/F1/status/909390525891006464

Mina ütleks, et suurim süüdlane oli avariis hoopis Vettelil, kelle ootamatu ettekeeramine kolmikule kokkuvõttes saatuslikuks sai.

Rai: Verstappen tuleks lihtsalt likvideerida F1-st

Hamilton-Ricciardo-Hülkenberg-Perez-Palmer-Bottas on esimesed kuus. Olud on ülikeerulised.

Turvaauto tuleb alles nüüd rajalt ära. Rada on endiselt märg - kas näeme veel avariisid?

Avariihetk fotos:

Siit on natuke näha, milline oli seis mõned sekundid enne avariid: https://twitter.com/F1/status/909387632802762753

"Ferraride etapp"...

Verstappeni algus ei olnud sugugi kõige parem, Räikkönen trügis talle vasakult äärelt külje alla ning Vetteli ootamatu nõks paremale pühib rajalt minema kõik kolm korraga! Uskumatu algus!

Turvaauto tuuakse kohe alguses rajale ja mitu favoriiti on kohe mängust väljas!

Räikkönen ja Verstappen põrkavad kohe alguses kokku! Vettel on samuti väljas!

Suur avarii!

Läks!

Vormelid on stardijoonel valmis. F1 ajaloo esimene vihmane õhtusõit on algamas!

https://twitter.com/F1/status/909385858079391744

https://twitter.com/F1/status/909384952315248640

http://sport.delfi.ee/news/auto/f1/pettunud-hamilton-vajan-liidrikoha-sailitamiseks-vaikest-imet?id=79526498

Marten: No vihma sajab, eks siis Hamilton teeb imet.