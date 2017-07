FOTOD | Fenomenaalne start aitas Bottase Austrias karjääri teise etapivõiduni, Hamilton poodiumilt väljas

Kohtunikud uurisid Bottase starti rohkem kui 20 ringi, kuniks soomlase lähte lõpuks reeglitepäraseks tunnistasid.

Teiseks tuli samalt kohalt startinud Sebastian Vettel (Ferrari), kes viimastel ringidel Bottasele survet avaldas, kuid soomlasest mööda ikkagi ei saanud. Daniel Ricciardo (Red Bull) suutis tõrjuda Lewis Hamiltoni (Mercedes) rünnakud ja võtta viimase poodiumikoha.

Kaheksandalt kohalt alustanud Hamilton lõpetas neljandana, viiendaks langeks kolmandalt kohalt Kimi Räikkönen (Ferrari), kuues oli Romain Grosjean (Haas), seitsmes Sergio Perez, kaheksas Esteban Ocon (mõl. Force India), üheksas Felipe Massa ja kümnes Lance Stroll (mõl. Williams).

Esimesel ringil tehtud avarii pärast pidid katkestama Fernando Alonso (McLaren) ja Max Verstappen (Red Bull), tehniliste rikete tõttu ronisid enneaegselt autost välja Carlos Sainz (Toro Rosso) ja Kevin Magnussen (Haas).

Järgmine etapp sõidetakse 14.-16. juulini Suurbritannias Silverstone'i rajal.

MM-i üldarvestus:

1. Vettel 171

2. Hamilton 151

3. Bottas 136

4. Ricciardo 107

5. Räikkönen 83

6. Perez 50

Konstruktorite karikas:

1. Mercedes 287

2. Ferrari 254

3. Red Bull 152

4. Force India 89

5. Williams 40

6. Toro Rosso 33

F1 Austria GP

Võit Bottasele, Vettel teine, Ricciardo kolmas. Hamilton esimesena poodiumilt väljas.

Viimane ring! Kas Bottas ja Ricciardo peavad vastu?

Hamilton näitab end kolmandal kohal sõitvale Ricciardole, aga mööda veel ei saa.

Ricciardo ja Hamiltoni vahe 3 ringi enne lõppu 0,6 sekundit.

4 ringi jääb veel sõita. Vettel kaotab Bottasele vaid 1,1 sekundit!

Hamilton paugutab kiireima ringiaja 1.07,424. Vahe Ricciardoga on 1,4 sekundit.

65/71 Perez annab esimesena teada väiksest vihmast raja viimases kurvis.

Veel üks ring selja taga ja Hamiltoni - Ricciardo vahe on vaid 1,7 sekundit.

60/71 Hamilton jahib poodiumit. Ricciardo on vaid 2,4 sekundi kaugusel.

57/71 Bottase ja Vetteli vahe on sulanud 3 sekundile.

Vettelile räägitakse raadio teel, et sõidu lõpus võib vihma sadama hakata.

53/71 Vetteli ja liider Bottase vahe on 3,5 sekundit.

Hamiltoni vasak esimene rehv on korralikult koorunud. Tunnistab ka raadio teel, et on raskustes. Räikkönenil on lootust oma neljas koht veel tagasi saada.

Vandoorne (12. kohal) saab siniste lippude eiramise eest boksist läbisõidu karistuse. Sainz (13.) peab tehnilise rikke tõttu boksi sõitma ja katkestama.

Kimi peatus nüüd ja langes viiendaks Hamiltoni selja taha, Massa ette.

44/71 Bottas möödub Räikkönenist, kes pole ikka veel boksis käinud.

Vetteli ja Bottase vahe on 2,9 sekundit. Siin võib veel põnevaks minna!

42/71 Bottas käis boksis ning langes teiseks Räikköneni taha ja Vetteli ette. https://twitter.com/F1/status/884032940463853569

Bottasel on väga suur edumaa - 20,2 sekundit teda jälitava Räikköneni ees. Aga mõlemad soomlased peavad veel boksis käima.

35/71 Vettel tuleb Ferraridest esimesena boksi ja langeb teiselt kohalt kolmandaks Ricciardo ette. Räikkönen hetkel teine, Bottas ikka liider.

Algab boksipeatuste trall. Esimesena tuli sisse Ricciardo. Hamilton sõidab vahepeal rajarekordiks 1.07,867.

31/71 Viimase punktikoha eest heidelnud Kevin Magnussen katkestab tehniliste probleemide tõttu. Seega kolm meest täna väljas: Alonso, Verstappen, Magnussen.

Kohtunikud annavad teada, et Bottas ei teinud valestarti ja karistusi ei järgne.

Hamiltonile antakse teada, et esimene vasak pidur on liiga kõrge temperatuuriga. Räikkönenile see ilmselt sobib. Aga ohtlik on ikka.

Hamiltonil on Räikköneni püüdmisega raskusi, sest tagumised rehvid annavad pisut järele. Vahe on 0,7 sekundit. https://twitter.com/F1/status/884026824963043328

17/71 Hamilton on Räikkönenist vaid 1,7 sekundi kaugusel.

Vaene Verstappen... Viies katkestamine 7 sõidu jooksul. https://twitter.com/F1/status/884024315284533248

14/71 Hamilton kaotab Räikkönenile 3,5 sekundit. Vahe on vähenevas trendis.

Vettel on Bottasest 4,5 sekundit maas. Igasugune karistus tõstaks sakslane liidriks.

Kvjat (18. kohal) saab Alonsole sisse lendamise eest boksist läbisõidu karistuse. Bottase kohta otsust veel tehtud pole.

Hamilton võtab ka Grosjeani ette ja on juba viies!

Avarii pärast starti. Vaade Alonso autost. https://twitter.com/F1/status/884021902217543683

Hamilton möödus Perezist ja tõusis kuuendaks.

Kvjat läheb avarii põhjustamise eest samuti uurimise alla.

6/71 1. Bottas, 2. Vettel, 3. Ricciardo, 4. Räikkönen, 5. Grosjean, 6. Perez, 7. Hamilton, 8. Ocon, 9. Massa, 10. Stroll.

Kohtunikud annavad teada, et Bottase varastamist on tähele pandud. Karistust veel esialgu ei anta, aga välistada ei saa, et seda varsti tehakse.

Vettel annab raadio teel teada, et Bottase start polnud ilmselt kõige puhtam. Kas kohtunikud võtavad varastamise luubi alla?

Kvjat ja Alonso on boksis. Ilmselt lõhkusid midagi stardirüsinas. Verstappen liigub rajal teo kiirusel ja saab meeskonnalt korralduse katkestada.

Alonso ronib boksis autost välja!

Esikuuik esimese ringi järel: 1. Bottas, 2. Vettel, 3. Ricciardo, 4. Grosjean, 5. Räikkönen, 6. Perez

Ricciardo pääseb Räikkönenist mööda kolmandaks!

Bottas jääb liidriks, Vettel teiseks. Max Verstappen käib kellegagi kokku ja teeb spinni.

Start on antud!

Mehed valmistuvad stardiks. Pinge on haripunktis.

Masinad läksid soojendusringile.

Wehrlein alustab uue turbo paigaldamise tõttu boksiteelt.

Tuletame veel meelde stardirivi:

Ja siis tehakse suur number, kui mõni hävitaja reisilennukist mõnesaja meetri läheduselt möödub. Vaadake neid! https://twitter.com/Formula1WM/status/884015135458828289

Max Verstappeni fänniarmee: https://twitter.com/momoGTA/status/884013850105856000

Samas levib ka vastupidiseid ennustusi. https://twitter.com/prathikF1/status/884014007702568960

Ringraja ümber tiirlevad tumedad pilved. Mõnede ennustuste kohaselt on äikesevihma tõenäosus lausa 70 %.

Tere päevast, vormelisõbrad! Tänased poodiumitüdrukud ja vihmavarjuhoidjad on pisut rahvuslikumad kui muidu. Foto: AFP/Scanpix