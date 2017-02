Samal ajal kui Eestis tähistatakse Vabariigi aastapäeva, tutvustasid kaks vormel-1 meeskonda, Ferrari ja McLaren, oma uue hooaja võistlusautosid.

Kui Ferrari oma traditsioonilise punase värvilahenduse juurest lahkunud ei ole, siis McLaren on teinud talvel läbi korraliku stiilimuutuse - uuel hooajal on nende autod üleni oranžid ning meenutavad 2002. aastani vormel-1 karussellil keerelnud Arrowsi meeskonna värvilahendust.

Ferrari uue hooaja pilootideks on Sebastian Vettel ja Kimi Räikkönen, McLareni roolis istuvad Stoffel Vandoorne ja Fernando Alonso.

The origin of McLaren meets our future. Presenting the McLaren-Honda #MCL32, a blend of past & present in our new livery. #ChangeYourGame pic.twitter.com/UfXRCI15FH — McLaren (@McLarenF1) February 24, 2017





The game has changed. The #MCL32 breaks cover in its dynamic orange and black livery. Watch our official launch film. ▶️️ pic.twitter.com/Gv9ZEvPwRs — McLaren (@McLarenF1) February 24, 2017