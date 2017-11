FOTO | Vormel-1 saab uue logo. Kas märkasid vana logo peal kavalat nüanssi?

Kuigi praegune logo on paljudel spordisõpradel une pealt selge, ei ole siiski paljud fännid ilmselt tähele pannud, et kahe värvilise kujutise vahel asub "negatiivses ruumis" valge number 1.

Many fans don’t even realize there’s a white 1 in the F1 logo. It’s brilliant. pic.twitter.com/AGN3HOZyVB — Jeff Pappone 🇨🇦 (@jpappone) November 17, 2017

Vana ja tuntud logo uuega asendamine on fännide seas tekitanud juba väikese tormi: paljud ei soovi näha, et kaua kasutusel olnud ja siiani töötav märk niisama ajaloo prügikasti visatakse.

Uue logo osas oli laual kolm varianti, millest osutub kõigi eelduste kohaselt valituks alloleval pildil alumine:

.@F1 has registered three new figurative logos designs with the @EU_IPO, located here: https://t.co/kWqhj5MBrW

The current logo is better than all three... pic.twitter.com/qqPoRqRF0N— F1 Broadcasting (@f1broadcasting) November 17, 2017