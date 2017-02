Pildil on Red Bulli eelmise hooaja auto.

Red Bulli vormelitiimi insenerid on reegleid väänates leidnud huvitava viisi, kuidas sel hooajal konkurentide ees edu saavutada.

Eile esimest korda video vahendusel avaldatud uues mudelis paistab kaugele silma auto nina otsas olev ava, mida ühelgi teisel masinal pole. Reeglid lubavad sellist õhuvõtu ava juhul, kui seda kasutatakse piloodi jahutamiseks. Kuid...

Sky Sportsi ekspert Ted Kravitz ütleb, et sellel on ka oluline aerodünaamiline funktsioon: "Red Bull teab, et nad jäävad Mercedesele jõuosakonna poolest alla, seega nad peavad auto tegema võimalikult kergeks. Nad libisevad tänu sellele avale õhust läbi palju kergemini kui Mercedes. Eks näis, kas nad suudavad selle ka reaalselt tööle panna."

Ava olemasolus võis veenduda täna alanud ametlikel testisõitudel Barcelonas.