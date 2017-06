FOTO: Rängas õnnetuses olnud Robert Kubica naasis esimest korda vormelirooli

Toona tõsiselt jalga ja kätt, mida kardeti, et tuleb lausa ampluteerida, vigastanud endine vormel-1 staar osales Valencias Renaulti testipäeval. Seitse aastat tagasi sõitis poolakas selle sama kuulsa Prantsusmaa autotootja ridades ka F1-sarjas.

Meeskonna andmetel oli Kubica võimalusega enam kui rahul: "Ta kurtis pidamise, alajuhitavuse ja survejõu puudumise üle, kuid tema näolt oli näha isegi pärast 115 ringi läbimist suurim naeratus!"

It's true. It really is Robert #Kubica. Back in one of our cars after six years. pic.twitter.com/Kd76KUw7H7