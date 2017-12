FOTO | Michael Schumacheri poeg tegi Instagramis emotsionaalse avalduse

Wir feiern das einjährige Bestehen der @keepfighting Initiative, die mittlerweile eine eingetragene Charity ist. Ganz grossen Dank an alle, die uns darin unterstützen andere Menschen zu ermuntern, niemals aufzugeben. Viele Jahre lang hat unsere Familie positive Energie von Menschen geschickt bekommen, die sich von meinem Vater Michael Schumacher inspiriert fühlen. Diese Energie möchten wir in eine Kraft kanalisieren, die Gutes bewirkt, indem sie in Bereichen hilft, die mein Vater auch immer unterstützt hat. #TeamMichael #KeepFighting www.keepfighting.ms -Celebrating the first anniversary of @keepfighting Initiative, which is now a registered charity. Many thanks to all who support us in encouraging other people to never give up. For many years, our family has received positive energy from people who feel inspired by my father. We want to channel this energy into a force that does good by helping in areas my dad has always supported. #KeepFighting #TeamMichael www.keepfighting.ms

