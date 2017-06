FOTO | Hamilton võitis suurepärase ringiga Kanada GP kvalifikatsiooni ning sai Senna originaalkiivri

Hamiltoni võiduajaks märgiti 1.11,459, mis tähistab ühtlasi Montreali ringraja kõigi aegade vormel-1 rekordit. Vettel jäi kangele konkurendile sealjuures alla vaid nelja tuhandikuga.

"Mul on siin palju fänne ning tahtsin neile anda midagi, mida tähistada. See oli seksikas ring - kõik läks ideaalselt," rõõmustas Hamilton.

Hamiltoni karjääris oli tegu 65. kvalifikatsioonivõiduga, millega tõusis inglane kõigi aegade edetabelis Ayrton Sennaga teist kohta jagama. 1994. aastal hukkunud brasiillase pere kinkis Hamiltonile sel puhul legendaarse võidusõitja kollase kiivri, mida Senna omal ajal võistlustel kasutas.

HAM: "I'm shaking. For many of you, Ayrton was your favourite driver. He was mine too. To receive this and match him is a great honour" #F1 pic.twitter.com/OybcWrefmr— Formula 1 (@F1) June 10, 2017