FOTO | Ferrari testib täna esmakordselt uut kaitsekilpi

Vormel-1 MM-sarja üldliider Sebastian Vettel testib täna Suurbritannias uut kokpiti kaitsvat kilpi, mis peaks autod turvalisemaks muutma.

Ka sakslane ise pole isegi kilpi enne autosse istumist varem näinud: " Olen seda lahendust arvutist näinud, kuid mitte päris elus. Eks ma hiljem tutvun sellega," ütles Vettel.

Kui varasemalt on testitud halo kokpiti, siis nüüd on Vormel 1 bossid on kilbiga rohkem rahul, sest see näeb parem välja. Kilp on disainitud nii, et piloot oleks kaitsud esemete eest, mis kokpiti võivad lennata.