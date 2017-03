Force India uueks peasponsoriks on Austria veetehnoloogiafirma BWT ning vastavalt sponsorlepingule hakataksegi sõitma roosades autodes.

„BWT liitumine vormel-1 sarjaga on suur uudis. Meie autode värvi muutus on tõestuseks uue partnerluse tugevusele ja vormelisporti tulnud BWT suurtele kavatsustele,” kommenteeris Force India juht Vijay Mallya.

We will have a brand new look this season after an agreement with BWT, Europe's no 1 water technology specialists. https://t.co/7SOMlq46Ar pic.twitter.com/gY3WhjapPg

— Sahara Force India (@ForceIndiaF1) March 14, 2017