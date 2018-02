FOTO | Dopingukütid ajasid kahekordse F1 maailmameistri kell 6 hommikul üles

Kahekordne vormel-1 maailmameister Fernando Alonso sai täna hommikul üllatusvisiidi tema uksele koputanud dopingukontrolli näol.

Hispaanlasest võidusõiduäss jagas sotsiaalmeedias pilti, kuidas dopingukütt kell 6.10 tema hotellitoas protseduuriks vajalikke pabereid täidab. Seejuures oli ametnik uskumatult usin, sest reeglite kohaselt tohivad nad sportlasi tülitada alates kella kuuest hommikul kuni kümneni õhtul.

Ühtegi dopingujuhtumit vormel-1 ajalugu veel ei mäleta, kuid see ei tähenda, et vormelistaarid sel teemal sõna poleks võtnud. Näiteks Jenson Button kurtis 2016. aastal, et ei mäleta, millal temalt viimati proovi võeti. Piloodid muretsevad, et kui neid piisavalt tihti ei testita, ei peetagi ringrajasõitu tõsiselt võetavaks spordialaks.