Force India prantslasest piloot: olen saanud Mehhiko fännidelt tapmisähvardusi

Force India vormel-1 prantslasest piloot Esteban Ocon avaldas Mehhiko GP eel, et on Sergio Perezi ehk oma tiimikaaslase fännidelt saanud sotsiaalmeedias tapmisähvardusi.

Oconil ja Perezil on hooaja jooksul olnud mitmeid hõõrumisi, mistõttu on tiim keelanud neil omavahel võidu sõita.

"Ootasin sellelt nädalalt pisut karmi vastuvõttu, arvestades kõiki neid Twitteri sõnumeid ja tapmisähvardusi, mis ma saanud olen - need on hullud!" rääkis Ocon, kes on Pereziga kokku põrganud nii Aserbaidžaanis kui ka Belgias.

"Kuid tegelikult on mul siin algusest peale väga soe vastuvõtt olnud. Eks näis, kas see nii jätkub. Loodame."

Ocon lisas, et on tapmisähvardusi saanud alates Bakuu GP-st juunikuus ning need on muutumas juba regulaarseks. "Ma arvan, et viimane oli eile. Kuid väljaspool Twitterit on inimesed päriselus mind kenasti vastu võtnud ning nad elavad kaasa kogu tiimile, mitte ainult Cecole (Perez - toim)."

Küsimusele, kas ta võtab ähvardusi tõsiselt, ei andnud Ocon ühest vastust: "Need on sotsiaalmeedia sõnumid. Ma ei tea, kas neid peaks tõsiselt võtma või mitte."

Ocon arvab, et Force India möödasõidukeeld kehtib ka Mehhikos või vähemalt seni, kuni tiim on kindlustanud konstruktorite karika arvestuses neljanda koha. "Usun, et kui me oleme kohta kindlustanud ning Williamsil on matemaatiliselt võimatu meist mööduda, siis me hakkame jälle võidu sõitma. Kuid vaevalt see sel nädalavahetusel juhtub," lisas ta.

Force India edestab kolm etappi enne hooaja lõppu Williamsit 91 punktiga. Laual on veel 129 silma. Sõitjate arvestuses on viimased kaks etappi kuuendana lõpetanud Ocon vähendanud Pereziga (7. koht) vahet 13 punktile.