Force India piloot Esteban Ocon: on ainult aja küsimus, millal ma Mercedeses sõitma hakkan

Esteban Ocon kuulub Mercedese meeskonna noorte sõitjate programmi. Praegu sõidab ta teist hooaega Force India meeskonna ridades, mille autod kasutavad Mercedese mootoreid.

"Mercedese meeskonna bossidel on minu jaoks plaan olemas," rääkis 21-aastane prantslane. "Plaan on paigas tuleviku kohta. Praegu ma veel Mercedese eest sõitma ei hakka. Usun, et nad tahavad, et ma veel kogemusi juurde saaksin."

Esteban Ocon oma tuleviku pärast ei muretse. "Olen hetkel õnnelik selle üle, kuidas asjad on. On vaid aja küsimus, millal hakkan Mercedeses sõitma."

Veel pole selgunud, kus Ocon sõidab uuel hooajal. "Minu tulevik saab varsti selgeks. Selle pärast ma üldse ei muretse. Oleme teinud Force Indiga sel hooajal head tööd.

Esteban Ocon asub vormel-1 sarja üldarvestuses 29 punktiga 12. kohal.