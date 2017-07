FIA tegi Vetteli karistuse suhtes otsuse

Vormel-1 sarja Aserbaidžaani etapil kahel korral Lewis Hamiltoni autot ramminud Sebastian Vettel käis Rahvusvahelisele Autospordiliidule (FIA) selgitusi jagamas.

Vettel sai etapi korraldajatelt juba sõidu ajal kümnesekundilise seisa-ja-sõida karistuse, kuid FIA teatas pärast etappi, et kaaluvad ka tõsisemaid tagajärgi. Eile käis Ferrari piloot Pariisis FIA peakorteris omapoolseid ütlusi andmas ning selle järel otsustati, et lisakaristust ei järgne.

"Sebastian Vettel võttis süü omaks ning vabandas kogu motospordikogukonna ees. Samuti lubas ta järgmise 12 kuu jooksul oma isiklikku aega pühendada erinevatel FIA etappidel hariduslikel üritustel osalemiseks. Antud vahejuhtumi tõttu otsustas FIA president Jean Todt, et selle aasta lõpuni ei osale Vettel teeohutusega seotud kampaaniates," seisis FIA kodulehel.

"FIA tunnustab Vetteli ja Scuderia Ferrari pühendumust antud vabandus avalikuks teha ning seetõttu otsustas Jean Todt, et lisakaristust ei järgne. Samas on selge, et kui rikkumine peaks korduma, saadetakse intsident FIA rahvusvahelisele tribunalile edasiseks uurimiseks."

"Tippsport on intensiivne keskkond, kus kired võivad lõkkele lüüa," sõnas Todt. "Samas on tippsportlaste ülesandeks selle survega rahumeelselt toime tulla ning käituda viisil, mis mitte ainult ei vasta reeglitele, vaid ka nende kõrgendatud staatusele. Sportlased peavad olema teadlikud sellest, kuidas nende käitumine mõjutab neid paljusid fänne, kes neile alt üles vaatavad."