FIA selgitas, miks Belgia GP-l suure avarii põhjustanud Hülkenberg pääses kerge karistusega

Rahvusvaheline autospordiliit FIA otsustas karistada Hülkenbergi stardipositsiooni muutmisega. Järgmisel etapil, mis sõidetakse Itaalias, Monza ringrajal, peab Hülkenberg loovutama stardis 10 kohta.

Kuus aastat tagasi põhjustas Belgias sarnase avarii Romain Grosjean, kes pidi karistuseks ühe etapi vahele jätma. Grosjean põrkas kokku Lewis Hamiltoniga, kes lendas selle tagajärjel üle Fernando Alonso masina.

FIA selgitas, et karistuse erinevus tulenes sellest, et Hülkenbergil oli see hooaja esimeseks avariiks. Grosjean oli aga 2012. aastal juba varasemalt põhjustanud hooaja käigus avariisid, mille tõttu sai ta karmima karistuse.

"Hülkenbergi põhjustatud avariid võrreldi Grosjeani vahejuhtumiga," rääkis FIA võidusõidu direktor Charlie Whiting väljaandele Autosport. "Grosjeani õnnetus oli ka põhjus, miks me lõime karistuspunktide jagamise süsteemi."

"Tänavuse aasta õnnetus oli selgelt Hülkenbergi süü, mida ta ka ise tunnistas," lisas Whiting. "Tema eksimuse tõttu lõppes kolme-nelja auto sõitja jaoks võistlus. Usun, et temale määratud karistus oli õiglane."