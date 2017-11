FIA maksis hingusele läinud F1-tiimile 2017. aasta oalustasu tagasi

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) maksis tänavuse vormel-1 hooaja eel hingusele läinud Manori meeskonnale nende 2017. aasta osalustasu tagasi, nimetades seda "hea tahte žestiks".

Manor tasus FIA-le mullu novembris 500 000 naela ehk 564 169 eurot.

2016. aasta konstruktorite karika arvestuses jäädi napilt Sauberi selja taha 11. ehk viimasele kohale ning see võttis tiimilt väärtusliku auhinnaraha, mida sarjas jätkamiseks vaja oleks olnud.

Talvistele testidele mindi siiski vastu lootusrikkalt, kuid jaanuaris otsustati pillid kotti panna ja osa tiimi varustusest oksjonil maha müüa.

Teisipäeval teatas FIA, et on Manorile tänavuse hooaja raha tagasi maksnud, et aidata tiimi omanikel siiani üleval olevaid võlgu lunastada.