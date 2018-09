FIA keelas Ferraril vastuolulise jääkoti kasutamise

Ferrari võistkond on viimastel etappidel silma jäänud sellega, et nende pardakaameratel on enne starti suur erekollane kott, mille sees olevat kuivjää. Kui Ferrari meeskonna esindajate kinnitusel kaitstakse selle sammuga oma elektroonikat ülekuumenemise eest, siis teiste tiimide arvates üritatakse nii hoopis konkurentide eest varjata vaadet oma masinate roolile ja muule seadistusele.

FIA pressiesindaja kinnitas väljaandele Autosport, et Ferraril on jääkottide kasutamine nüüdsest keelatud.

Ferraril keelati külmkoti kasutamine juba eelmise nädala Monza etapil, kuid siis asendas meeskond selle koti vihmavarjuga, mis varjas taas pardakaamera vaatevälja.

Ajakiri Autosport kirjutas augusti lõpus, et saladus, mida Ferrari varjata püüab, võib peituda nende kokpitis, täpsemalt rooli peal. Nimelt on Ferrari viimasel paaril etapil silma paistnud erakordselt heade startidega, mille "süüdlaseks" peetakse rooli kaudu juhitavat kontrollmehhanismi.