FIA hoiatas vormelitiime enne Bakuu etappi õli põletamise eest

Rahvusvaheline Autoliit (FIA) saatis vormel-1 tiimidele enne Aserbaidžaani GP-d meeldetuletuse, et õli põletamine lisakiiruse saamise eesmärgil on reeglitega keelatud.

Kuigi keegi sellega veel vahele pole jäänud, levivad spekulatsioonid, et mõned tiimid on kvalifikatsioonis mootorite võimsuse suurendamiseks õli põletamist kasutanud.

Seda olevat neil märkamatult lubanud teha mõningad lüngad reegliteraamatus, täpsemalt peatükkides, mis puudutavad õli kogust mõõdetavaid seadmeid.

Vormel-1 tehnilise osakonna pealik Marcin Budkowski saatis kõikidele tiimidele järgneva meeldetuletuse: "Tahame teile meelde tuletada, nagu oleme ka rõhutanud erinevatel kohtumistel, et peame õli põletamist tehniliste regulatsioonide rikkumiseks.

Kahtluste vältimiseks teatame, et ainus kütus, mida põletada on lubatud, on bensiin ning bensiini lubatud konsistents on selgelt välja toodud reeglistiku 19. artiklis. Kuigi regulatsioonis pole täpsustatud, millised mootoriõlid on F1-s keelatud, loeme põlemise suurendamise eesmärgil lisatud komponente või aineid reeglite rikkumiseks."