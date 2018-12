FIA boss avaldas Michael Schumacheri kohta suurepärase uudise

Todt juhtis aastatel 1993-2007 Ferrari F1 meeskonda ja nägi kõige lähemalt, kuidas Schumacher tuli viiel aastal järjest (2000-2004) maailmameistriks.

"Olen alati oma väljaütlemistega väga ettavaatlik, kuid see on tõsi, et vaatasin Brasiilia F1 etappi Šveitsis koos Michaeliga," teatas Todt napisõnaliselt Saksamaa väljaandele Auto-Bild.

Varem on Todt avalikustanud, et külastab raskest ajutraumast taastuvat Schumacherit regulaarselt kaks korda kuus.

Schumacher elas 2013. aasta detsembri lõpus üle raske õnnetuse, kui kukkus Prantsuse alpides mäesuusatades peaga vastu kaljut. Hetkel taastub vormelilegend raskest ajutraumast Genfi järve ääres asuvas luksusvillas, kus tema eest hoolitseb ööpäevaringselt 15-liikmeline meditsiinitöötajate meeskond.