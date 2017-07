FIA ähvardab Vettelilt punkte ära võtta

Sebastian Vettel kutsuti Pariisi vestlusele FIA bossi Jean Todt'iga esmaspäeval. Inglise meedia arvab, et Vormel-1 ässalt võetakse Bakuus toimunud rammimise pärast punkte maha.

Mirror'i andmetel tahetakse sakslaselt ära võtta lausa 12 punkti, kuid kauaoodatud ametlik teade ei tule arvavasti enne selle nädalavahetuse Austria GP'd.

Vettel finišeeris lõpuks neljandana, Hamilton jõudis lõppu kohe tema järel viiendana. Insident, mille pärast sakslast karistatakse juhtus aga kohe peale kordusstarti 18. ringil. Kuid Ferrari juht süüdistas Hamiltoni järsult pidurdamises.

Jean Todt called Sebastian Vettel in for a private chat today in Paris over ramming @lewishamilton in Baku. Decision promised before next GP