Ferrarisse kolinud Leclerc püstitas uueks hooajaks ambitsioonika eesmärgi

Tänavu Sauberit esindanud Leclerc vahetab Ferraris välja Kimi Räikköneni ja hakkab sõitma sakslase Sebastian Vetteli kõrval.

"Kas ma tunnen pinget? Ei. Pigem tunnen suurt toetust ja olen väga õnnelik. Üritan meeskonna ootusi õigustada," sõnas Leclerc, vahendab Motorsport.

"Olen ühes tiimis Sebastian Vetteliga, kes aitab mul areneda ja õppida. Ta on suurepärane inimene, mõistagi ka suurepärane sõitja. Õppisin teda tundma, kui töötasin Maranello simulaatoris," kiitis prantslane oma tiimikaaslast ja lisas: "Minu eesmärkidest rääkides on selge, et Ferrari suguses tiimis tahad võita. Paar etappi vähemalt - soovitavalt näiteks kodurajal Monacos ja Monzas. Kihutada Itaalia etapil Ferrari masinaga on ilmselt uskumatu tunne."

Abu Dhabis Ferrari vormelit testinud prantslane kiitis ka oma uut sõiduriista: "Seda vormelit on lihtsalt vägev juhtida. Tunne oli kohe esimesest hetkest peale kirjeldamatu."

F1 uus hooaeg stardib 17. märtsil tavapärase Austraalia etapiga.