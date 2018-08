Ferrarid tegid viimasel vabatreeningul puhta töö

Vettel, kes oli kiireim olnud ka avatreeningul, sai ajaks 1.42,661. Eile teisel vabatreeningul kiireimat aega näidanud Räikkönen kaotas sakslasele kõigest 0,063 sekundiga.

Kolmas ja neljas koht kuulusid Mercedese pilootidele Lewis Hamiltonile (+0,137) ja Valtteri Bottasele (+0,803). Esikuuiku lõpetasid Red Bulli mehed Max Verstappen (+1,387) ja Daniel Ricciardo (+1,818).

Enne homset etappi edestab üldliider Hamilton (213p) Vettelit 24 ja Räikköneni 67 punktiga.

Spa kavlifikatsioonisõit algab täna Eesti aja järgi kell 16.00.

