Ferrari tahtis juba suvel Kimi Räikkönenist lahti saada

Ferrari boss Sergio Marchionne kavatses Räikköneni Sauberisse hooaja lõpuni laenule anda ja palgata Leclerci Sebastian Vetteli meeskonnakaaslaseks juba 22. juulil peetavaks Saksamaa GP-ks.

Tänaseks on Ferrari sellest plaanist siiski loobunud. Üheks põhjuseks on asjaolu, et Leclercil oleks keset hooaega väga keeruline ühest vormelist teise istuda ning kohe häid tulemusi näidata.