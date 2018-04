Ferrari: Räikköneni boksipeatuse ajal juhtunud õnnetuse põhjustas segadusse aetud sensor

Sensor, mis mõõdab, kas kõik rattad on turvaliselt kinnitatud, andis Räikkönenile ekslikult rohelise tule, sest vasakut tagaratast polnud keegi veel alt võtnudki ja mutripüstol oli samuti passiivses olekus.

Arrivabene kinnitas, et Ferrari teeb kõik endast sõltuva, et sensori algoritme muuta sel viisil, et see ratta vahetamise eel enam rohelist foorituld näidata ei saaks.