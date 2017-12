Ferrari president: Räikköneni jaoks on 2018 viimane võimalus

Ferrari presidendi Sergio Marchionne sõnul on Kimi Räikköneni jaoks järgmine hooaeg suureks tõehetkeks: kui soomlane oma tulemusi ei paranda, tuuakse tema asemele mõni uus sõitja.

2014. aastal Ferrariga taasliitunud Räikkönen pole viimase nelja hooaja jooksul võitnud mitte ühtegi GP-d ning hoolimata sellest, et talle järgmiseks hooajaks leping ja koht anti, näeb Marchionne, et kui Räikkönen oma kunagist hoogu üles ei leia, ootab teda ees võistkonnast lahkumine.

"Minu isiklik arvamus on see: kui leiame õige võtme, sõidab Räikkönen nagu jumal," sõnas Marchionne Ferrari traditsioonilisel jõulueelsel õhtusöögil. "Meie ülesanne on see üles leida. Kui ta on heas hoos, on teda lust vaadata. Aeg-ajalt tundub aga, et ta võtab justkui aja maha - ta peab olema stabiilsem."

Marchionne sõnul võib 38-aastase Räikköneni asendajaks olla noor Charles Leclerc, kes kuulub Ferrari noorteakadeemiasse, võitis tänavu F2 sarja ning sõidab 2018. aastal Sauberis. "Osavad noored sõitjad nagu Leclerc, Max Verstappen ja Antonio Giovinazzi võivad sõitjateturu sassi lüüa. Samas olen õnnelik, et valisime Leclerci."