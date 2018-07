Ferrari president peab tervislikel põhjustel meeskonna juurest lahkuma

Ferrari president Sergio Marchionne on sunnitud oma ametikohast loobuma varasemalt kui planeeritud ning meeskond peab valmistuma kiirelt oluliseks muudatuseks.

Algselt pidi Marchionne loobuma oma kohast tänavuse aasta lõpus, kuid mehel tekkisid terviseprobleemid seoses hiljutise õlaoperatsiooniga.

Automotive News Europe'i andmetel on Ferrari juhatus kokku tulemas juba sellel nädalavahetusel, et arutleda võimaliku asendaja üle. Väidetavalt soovib Ferrari Marchionne asendajaks Ferrari juhatuse liiget Louis Carey Camillerit.

Marchionne on teinud vormel-1-s suurepärast tööd. Tema juhtimisel on Ferrari olnud aastaid tipus. Lisaks naases tänu talle võistlussarja Alfa Romeo meeskond, mida teatakse nime all Sauber.