Ferrari president Malaisia etapil juhtunust: väga kole!

Ferrari vormel-1 meeskonna president Sergio Marchionne ütles pettumuse valmistanud Malaisia GP järel, et tiimi tehnilist osakonda ootavad organisatoorsed muudatused.

Singapuris Max Verstappeni ja Kimi Räikköneniga kokku põrganud Sebastian Vetteli tiitlilootused said eile järjekordse tagasilöögi, kui sakslane jäi Ferrari mootoriprobleemide tõttu Malaisia kvalifikatsioonis raja äärde ja pidi põhisõitu alustama viimaselt kohalt. Kuigi Vettel tõusis hea sõiduga neljandaks, kärises Lewis Hamiltoniga vahe juba 34-punktiliseks, sest liider lõpetas teisena.

Veel täbaramalt käis teise Ferrari sõitja Kimi Räikköneni käsi, sest teiselt kohalt alustama pidanud soomlane katkestas enne soojendusringile siirdumist.

"Eile oleks mõlemad Ferrarid võinud sõidu võita. See on fakt. Sama lugu oli Singapuris ja ka see on fakt," rääkis Marchionne esmaspäeval, vahendab ESPN. "Fakt on ka see, et meil on mootoriga probleemid, sest meil on väga noor meeskond ning ka meie vormelite osad pole vajaliku kvaliteediga."

"Tegelikult on meil isegi õnne olnud, et sellised probleemid ilmnesid alles Malaisia etapil. Nüüd töötame osade kvaliteedi kallal ja teeme mõned organisatoorsed muudatused."

"Kui sõidu ajal juhtuvad sellised asjad, siis see teeb tõsiselt kurjaks. Pole suur probleem, kui tehases vead ilmnevad, kuid kui sa oled teisel kohal ja ei saagi startida, siis on see tõesti väga kole," lisas president.

Eriti suureks kärises Malaisia etapil meeskondliku arvestuse vahe, sest Mercedes juhib nüüd Ferrari ees juba 118 punktiga.