Ferrari plaanib luua Vormel 1-ga rivaalitseva võistlussarja

Bernie Ecclestone avalikustas, et Ferrari meeskond võib lähiajal Vormel-1 sarjast lahkuda ja luua hoopis enda võistluse.

87-aastane Ecclestone ütles, et Ferrari juht Sergio Marchionne on juba alustanud kõnelusi seoses uue võistlussarjaga. Peamine põhjus, miks läbiaegade kõige edukaim tiim soovib F1-st lahkuda on lihtne: Ferrari ei ole rahul sarja omanike Liberty Mediaga ja nende tulevikuplaanidega.

Kuid hetkel ollakse lepinguliselt F1-ga seotud aastani 2020.