Ferrari vormel-1 meeskond on väga huvitatud legendaarse Michael Schumacheri pojast Mickist ning soovib, et 17-aastane sõitja liituks nende noorteakadeemiaga.

Mick siirdub uueks hooajaks vormel-3 sarja ning kuigi teda on varasemalt seostatud Mercedesega, on ka Ferrari tema palkamisest väga huvitatud.

"Loomulikult me jälgime teda. Sel aastal saame teda veel eriti lähedalt vaadata, sest tema meeskonnakaaslaseks on meie sõitja Guan Yu Zhou," sõnas Ferrari akadeemia juht Massimo Rivola.

"Ma ei tea, mida ta tulevikus plaanib, aga kui ta peaks Ferrari valima, ootab teda ees punane vaip."

Rivoli sõnul on neile muljet avaldanud mitte ainult noore Schumacheri sõiduoskused, vaid ka käitumine väljaspool rada. "Mick tundub väga viisakas ning ta pole "ära tõusnud" - seega tuleb tema vanemaid õnnitleda, nad on ta väga hästi üles kasvatanud. Ta on väga noor ning peab toime tulema suure meediasurvega, aga on sellega väga kenasti hakkama saanud."