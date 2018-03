Ferrari omanik võrdles Schumacherit ja Räikköneni

Ferrari asutaja Enzo Ferrari ainus elusolev poeg Piero võrdles La Gazzetta dello Sportile antud intervjuus vormelisõitjaid Kimi Räikköneni ja Michael Schumacherit.

"Hea autoga saab ta (Räikkönen) kergesti sinasõbraks ja tema sõitu on lausa lust vaadata. Aga kui ta ei leia oma masinaga head klappi, siis on probleemide lahendamine tema jaoks keeruline," sõnas Piero Ferrari soomlase kohta.

Seitsmekordne maailmameister Michael Schumacher oli Ferrari sõnul hoopis teistsugune vormelipiloot.

"Schumacher oli tööl uskumatult täpne. Ta võttis kõik andmed koju kaasa, et neid rahus analüüsida. Schumacher oli ka väga emotsionaalne juht, nagu praegu on (Sebastian) Vettel," ütles 72-aastane Ferrari.

Valitseva maailmameistri Lewis Hamiltoni kohta sõnas itaallane, et Mercedese sõitjal kujuneb tänavu tiitli kaitsmine raskeks. "Mõistagi on vaja õiget meeskonda ja masinat, et maailmameistriks tulla. Tõelisel tšempionil on muidugi ka endal rida tugevaid omadusi ning Lewis pole selles osas erand. Kuigi võib tunduda, et Lewis on praegustest sõitjatest juhtpositsioonil, pole ta seal (tipus) sugugi üksi."

F1 sari jätkub järgmisel pühapäeval Bahreini etapiga. Avavõistluse Melbourne`is võitis Vettel Hamiltoni ja Räikköneni ees.