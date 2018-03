Ferrari näitas viimasel vabatreeningul parimat minekut

Aina kuivemaks muutunud oludes oli kiireim Ferreri esipiloot Sebastian Vettel, kellele järgnes tiimikaaslane Kimi Räikkönen.

Kolmanda aja sõitis viimasel vabatreeningul välja Sauberi piloot Marcus Ericsson. Esikolmiku järel tulid Max Verstappen Red Bullil, Carlos Sainz Renault'l ning Daniel Ricciardo Red Bullil.

Mercedese mehed Valtteri Bottas ja Lewis Hamilton olid vastavalt seitsmes ja kaheksas.

INITIAL CLASSIFICATION - END OF FP3

A drying track and some good timing made for a jumbled final practice 🔀#AusGP #F1 pic.twitter.com/GHuLvWFCLg