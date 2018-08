Ferrari meeskonna juht: Mercedese tiim pole pingega harjunud, peame neid edasi survestama

Sebastian Vetteli võit eelmise nädalavahetuse Belgia GP-l vähendas tema vahet liider Lewis Hamiltoniga 17 punkti peale.

"Nad pole harjunud pinge all olema," sõnas Arrivabene Milanos sel nädalavahetusel toimuva Itaalia GP eelsel demoüritusel. "Eelmistel aastatel käisime meie ringi pead madalal ja saime igalt poolt kriitikat, aga me ei lasknud end sellest häirida ja ei andnud kunagi alla."

"Me oleme pingega harjunud, Mercedes pole. Seega sõnum poistele oli lihtne: survestame neid edasi," lisas 61-aastane itaallane.

"Varem või hiljem jõuame Mercedesele järele. Me oleme agressiivsemad, sest oleme harjunud tagasilöökidega ja teame, kui halb see on. Nüüd on aeg neid võitma hakata."

Meeskondlikus arvestuses jääb Ferrari maha Mercedesest 15 punktiga. Vormel-1 hooaeg jätkub juba sel nädalavahetusel Itaalias, Monza ringrajal.