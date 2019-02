Ferrari meeskonna juht: meie esisõitja on Sebastian Vettel

Vetteli meeskonna kaaslaseks on Charles Leclerc, kes liitus Ferrariga Sauberi tiimist. Möödunud aasta oli tema karjääri esimene täispikk hooaeg vormel-1 karussellis.

"Ma arvan, et see on normaalne. Eriti hooaja alguses, kui tekivad teatud olukorrad, siis me eelistame Vettelit," vahendas ESPN Binotto sõnu. "Temale toetudes püüame võita maailmameistritiitli."

"Võistkonnas ei ole siiski mingit eelhoiakut - peamine eesmärk on, et Ferrari tooks tiitli koju," jätkas Binotto. "Ma arvan, et konkureerivad tiimikaaslased pole probleem, vaid võimalus. Sebastianil pole enam vaja paljut tõestada ning ta jääb meie esisõitjaks."

"Charles peab jätkuvalt veel sõitjana arenema, nagu ta on ka ise välja toonud. Me teame, kui talendikas ta on. Loodan, et mul tekib probleem, kuidas käituda kahe sõitjaga, kes on mõlemad üldarvestuses tipus."