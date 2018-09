Ferrari meeskonna juht kritiseeris Mercedese sisepoliitikat: me ei kasutaks kunagi ühtegi sõitjat teenrina

Eile Monza rajal toimunud Itaalia GP-l lasi Mercedese võistkond Valtteri Bottasel hoida enne oma esimest boksipeatust Kimi Räikköneni (Ferrari) pikalt enda selja taga, et Lewis Hamilton talle järele jõuaks.

Hamilton jõudis Räikköneni kannule ja kuna soomlase rehvid olid sõitmisest kulunud, õnnestus britil temast kaheksa ringi enne lõppu mööduda ja esikoht võtta.

"Meie palkame sõitjaid, mitte teenreid," sõnas Arrivabene pärast etappi. "Isegi, kui me tahaksime anda meeskonnasiseseid korraldusi, siis see on võimatu. On väga hullumeelne anda enne sõidu algust sõitjatele kindlad korraldused. Võidusõidu jooksul saaks seda veidi paremini teha."

Hamiltoni võit ja Bottase kolmas koht tähendas seda, et nii Hamilton kui Mercedese võistkond suurendasid edu Vetteli ja Ferrari ees. "30-punktine vahe Hamiltoni ja Vetteli ning 20-punktine vahe Mercedese ja Ferrari vahel on suur, kuid igal etapil saab võitja omale 25 punkti," lisas Arrivabene

"Ferrari ei jää klassilt Mercedesele alla. Me ei tohi alla anda ja peame analüüsima, mis täpselt juhtus."

Vormel-1 hooaeg jätkub 16. septembril, kui sõidetakse Singapuri GP.