Ferrari legend tegi Räikköneni ja Vetteli kohta ootamatu avalduse

"Minu arvates on jääkülm soomlane tõeliseks tagatiseks, et meeskond jääb ka edaspidi stabiilseks ja lõunamaiste emotsioonide suhtes immuunseks," lisas legendaane itaallane.



Forghierit peetakse vormel-ühe läbi aegade üheks parimaks inseneriks ja disaineriks. Just tema loodud Ferrarid valitsesid F1 sarja 1960ndatel ja 1970ndatel aastatel.